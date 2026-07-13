Marian Andrei: „Apar din ce in ce mai multe reclame pe care le vezi de obicei pe siturile de știri prin Google Ads sau prin reclamele pe care le vezi pe Meta. Ce vedeți aici este de fapt o țeapă, este o știre de pe un site fals de știri care semănă foarte tare cu un site cunoscut de la noi de știri, și ți se spune că se închide un magazin de electronice, dar, ce să vezi, surpriză, au o lichidare de stoc la un aspirator pe care îl vei cumpăra la un super preț. Aici apare acea fraudă despre care vreau să vorbesc astăzi, ți se spune că se închide un magazin important, au lichidare de stoc și poți să cumperi acest robot la un preț nemaivăzut. Și atenție, tot articolul pare foarte bine scris, până și site-ul, jurnalulnational24.com nu îți dă nimic de gândit, dar dacă intri pe acesta vei vedea că nu funcționează. Practic sunt doar anumite linkuri care sunt active care sunt folosite pentru această fraudă.”

Mai multe detalii, în VIDEO.