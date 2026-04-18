Crimson Desert e un joc tare impresionant. Și unul care m-a lăsat un pic confuz. Este foarte mare, adică lumea construită de studioul Pearl Abyss are vreo 215 km pătrați. Bucureștiul are vreo 240.

Și de ce zic confuz? Uneori ai impresia că te joci Witcher 3 - runda de la început, când navighezi prin abyss seamănă cu Tears of the Kingdom, iar când te încumeți la plimbările lungi pe cal, mi-am adus aminte de Red Dead Redemption 2. Dar tocmai această goană de a avea un pic din toate strică un pic experiența jocului.

Crimson Desert, îmi tot vine să-i spun desert… Dar e deșert, de fapt. Povestea stă în calea experienței, dialogurile sunt slabe, nu poți să sari peste ele, ci doar cu fast forward.

Lăsând la o parte neajunsurile, Pearl Abyss a reușit să construiască o atmosferă credibilă, plăcută, cu o grafică reușită. Trebuie să fii atent și la personajul tău - de la crafting, ce unelte îți poți construi, să adaugi puncte de viață, energie.

Povestea nu este liniară, iar aventura noastră în Crimson Desert poate să te ducă oriunde. Sunt vreo 80 de ore de jucat doar pentru povestea principală. Iar explorarea fiecărui colțișor, cu misiuni mai mult sau mai puțin importante, însumează vreo 300-400 de ore.

Crimson Desert este disponibil pe Steam pentru macOS și Windows, dar și pe console.