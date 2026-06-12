Speră că prin acest mod va reuși să adune peste 60 de miliarde de dolari, pe care să-i investească mai departe.

Avem deja trei companii mari din domeniul inteligenței artificiale care vor această listare la bursă, mai avem și Google care vinde separat acțiuni, tot pentru 60-80 de miliarde de dolari, dar ce înseamnă pentru un startup listarea la bursă?

”Dincolo de capitalul pe care îl poți ridica, adică poți strânge bani, poți aduce bani în companie pentru a-ți finanța investițiile pe care vrei să le faci, înseamnă și un semn de încredere. Practic, în momentul în care te listezi la bursă devii o companie publică și înseamnă o validare a valorii de piață”, ne explică antreprenorul Cristi Movilă.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.