Code for Romania, arhitecții din spatele „infrastructurii binelui”. Cum funcționează platformele folosite de români la vot

Programatori din toată țara au lucrat ca voluntari la solutiile digitale create de Asociatia Code for Romania, pentru alegerile prezidentiale si parlamentare.

Mai avem o rundă de alegeri și am zis să fim pregătiți corespunzător. Olivia Berea este astăzi alături de noi. Este unul dintre cofondatorii Code for Romania. Ei au creat infrastructura binelui, pentru că foarte bine ați numit o serie de soluții digitale, aplicații și platforme pe care noi toți le putem folosi în perioada aceasta pentru a ne informa.

Iulia Ionescu: „O să încep cu probabil cea mai accesată platformă în perioada aceasta. Chiar și noi, aici la Știrile Pro TV, am folosit-o, este vorba despre rezultate vot.ro”.

Olivia Berea, cofondatoare Code for Romania: „Aici vedem ale rezultatele alegerilor, rundele acestea de alegeri pe care tocmai le-am trecut și vom vedea și duminica viitoare rezultatele de la următoarele alegeri. Dar foarte important, vedem de asemenea și istoricul electoral al României. Practic, de aici am pornit în 2019 cu rezultate vot. Am vrut să centralizăm într-un singur loc absolut toate rezultatele din anii 90 până acum, ca să avem un un loc în care oricine poate să vadă foarte ușor, cu niște vizualizări simple, care au fost alegerile românilor de-a lungul timpului. E foarte utilizată între alegeri, de profesori, în universități, pentru a lucra cu studenții, sunt folosite în studii”.

Iulia Ionescu: „E foarte important că aici putem înțelege foarte bine, dacă nu suntem familiarizați, poate suntem la primul vot din viața noastră, să înțelegem și cum funcționează ecosistemul electoral?”

Olivia Berea: „Sigur că da. Sunt mai multe aplicații care fac parte din ecosistem. Prima dintre ele a fost vot diaspora. A fost prima soluție a Code for Romania, vot diaspora.ro, în care, printr-un ghid foarte simplu, românii pot să înțeleagă cum ajung la vot în diaspora, ce fel de documente au nevoie și să vadă informațiile de bază pentru a-și putea exercita dreptul la vot. Apoi, a existat monitorizare vot, pe care o găsiți în play store cu numele de Vot Monitor, care de ani de zile reprezintă aplicația prin care se transmit date în timp real de către observatorii acreditați din secțiile de votare. Există coaliția Vot Corect, care folosește această aplicație pentru a raporta nereguli din secțiile de de vot și oamenii pot vedea statistici în timp real din aceste aplicații, pe rezultate vot. De anul acesta, însă, am adăugat și un cont special pentru cetățean în această aplicație, prin care oamenii, dacă observă o neregulă, pot să transmită o sesizare. Important, indiferent de unde se află, dacă sunt în mânia sau un diaspora. Indiferent unde se află cetățenii, poți să raporteze. Aplicația are un rol civic. Mai mult, dacă vreți, dincolo de raportare, important să înțelegem ce reprezintă o neregulă, cum anume, ce înseamnă că publicitate electorală se mai face, nu se mai face, ce înseamnă o situație de potențială fraudă și bineînțeles, îi încurajăm pe oameni ca atunci când semnele sunt evidente, să apeleze la autorități”.

Iulia Ionescu: „ Aș vrea să povestim puțin și despre ce faceți voi în perioada aceasta, în general, pentru că sunteți mulți voluntari implicați. Noi v-am tot prezentat aici, dar ați creat inclusiv un un sediu pentru perioada acestor alegeri”.

Olivia Berea: „Da, este pentru prima dată în nouă ani când avem un sediu fizic. Toată lumea ne știe că suntem online. Poate părem așa că nu suntem real de multe ori pentru că lumea nu prea neve de văd doar soluțiile noastre și avem un „election hub”, așa l-am numit. Este un sediu în piața Amzei care e deschis pentru toată lumea, oricine vrea să ne cunoască, oricine vrea să interacționeze cu cu noi sau cu ecosistemele noastre de soluții, nu doar cel electoral. Întotdeauna suntem bucuroși de noi voluntari suntem mulți, dar există atât de multe soluții și de lucru la care lucrăm în momentul de față încât avem nevoie de orice sprijin”.

Iulia Ionescu: „Vreau să menționăm și plat platforma Vot Diaspora care, la fel, poate fi accesată gratuit de oriunde. Este dedicată celor care sunt plecați din țară”.

Olivia Berea: „Ne-am bucurat foarte mult să vedem români că ne-au trimis screenshot cu faptul că au fost la vot, ne-au trimis o o poză de la după ce au ieșit din secțiile de votare și ne-au mulțumit că au reușit să se descurce cu ajutor. Practic, voi prin această platformă îi ajuta să găsească cea mai apropiată secție de votare din zona în care ei se află. Da, în special în funcție de tipul de alegeri, pentru că știm la la parlamentare nu putem să votăm oriunde. La locale nu putem vota deloc în diaspora. La prezidențiale putem să votăm în orice secție și atunci e important ca oamenii. De multe ori ești foarte aproape de o secție dintr-o țară vecină și fără să-ți dai seama te duci, ești refuzat în în secție pentru că nu ai înțeles că nu ai voie să votezi acolo și trebuie să mergi în altă parte.

Iulia Ionescu: „Mai vreau să menționăm și platforma pe care oamenii o pot accesa astăzi, în mod special cea legată de Vot ONG da mai avem alte alegeri, desigur, astăzi, că alegeri în sectorul societății civile, există platforma votoong.ro. pe care zilele ONG-urile își pot alege candidații pe care ar vrea să îi vadă numiți în Consiliul Economic și Social. Este o este o soluție pe care noi o avem din 2020 și astăzi organizațiile își exprimă voturile digital, online, în această platformă”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: