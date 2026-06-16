De exemplu, jocul „Șarpe” (Snake) poate fi încercat de fiecare dintre noi, fără să plătim și fără să vedem reclame. El face parte din arhiva celor de la Google.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
Pe motorul de căutare Google există mai multe jocuri pe care le putem încerca gratuit. Câteva dintre ele sunt niște reinterpretări unor jocuri pe care le știm de zeci de ani.
De exemplu, jocul „Șarpe” (Snake) poate fi încercat de fiecare dintre noi, fără să plătim și fără să vedem reclame. El face parte din arhiva celor de la Google.
Mai multe detalii, în clipul video de mai sus.
De această dată ne jucăm HalfGrip. Este un joc care ne poate duce cu gândul la cele din anii '90 dacă ne uităm la grafică.
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