Cât de performanți sunt și ce pot face roboții IGSU care au intervenit la exploziile din Crevedia

Din informațiile oficiale pe care le-am primit până acum se pare că la locul incendiului s-a intervenit și cu o autospecială care transporta patru roboți. Doi dintre acești roboți au motor electric, iar ceilalți doi au motor termic.

Autospeciala care transportă roboții despre care vorbim. Are o viteză de maximum 120 km/h, un lift hidraulic pentru descărcarea și încărcarea roboților, dar și compartimente speciale pentru transportul roboților și al accesoriilor suplimentare.

În plus, în autospeciala există și stații de încărcare pentru bateriile roboților.

Fiecare dintre roboții transportați de această autospecială are o autonomie de 12 ore, respectiv 15 ore, în cazul roboților cu motor termic.

Sunt roboți gândiți în mod special pentru astfel de situații.

Vorbim de incendii de mari proporții în care viețile celor de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pot fi puse în pericol.

Așa arată robotul cu motor electric. Vă spuneam că are o autonomie de maximum 12 ore. Se deplasează cu o viteza de 4 km/h.

Poate transporta materiale necesare în astfel de situații, are un coș special pentru asta, dar are și o targă pe care pot fi transportate victime. Și, evident că nu lipsesc camerele foto și video. Poate transmite în timp real ceea ce vede. Are și o cameră cu termoviziune, dar și proiectoare pentru iluminarea spațiului în care se află. În plus, este dotat și cu un sistem special prin care poate detecta diferite substanțe chimice și pericole nucleare.

Și iată și robotul cu motor termic. Și cu astfel de roboți s-a intervenit la locul incendiului. Vorbim despre un dispozitiv care are o viteză de maximum 7 km/h, o autonomie de 15 ore, un turn cu presiune pentru apă și spumă, la fel ca și la robotul cu motor electric.

Sunt sisteme de ultimă generație, care sunt folosite și în Statele Unite ale Americii, dar și în alte țări Europene, printre care și Franța. De altfel, vorbim de niște modele franceze, folosite și la stingerea incendiului de la Catedrala Notre Dame, din 2019.

Acești roboți au intrat în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în luna iunie a acestui an.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 28-08-2023 10:50