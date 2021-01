Cât a durat ca Boston Dynamic să-i învețe pe roboți să danseze în clipul ajuns viral

Roboţii creaţi de compania americană Boston Dynamics sunt celebri în toată lumea. O parte din această celebritate se datorează şi unui videoclip viral apărut la sfârşitul anului trecut, în care patru roboţi dansează.

Dar nu a fost o muncă uşoară, spune fondatorul companiei. El le-a povestit jurnaliştilor de ce eforturi a fost nevoie pentru că roboţii să înveţe să danseze.

La sfârşitul anului trecut, compania americană Boston Dynamics a lansat un videoclip în care apar patru dintre roboţii săi - doi umanoizi, unul care seamănă cu un câine şi un robot pe roţi, destinat transportului -, care dansează împreună pe melodia "Do you love me?", lansată de trupa The Contours în 1962.

Marc Raibert: „Am lucrat la dansul pe care l-aţi văzut în videoclip timp de aproape un an şi jumătate. Am început prin a angaja un coreograf şi câţiva dansatori, apoi am dezvoltat ideea căutând o melodie care să se potrivească şi câţiva paşi de dans care să provoace interes.”

Videoclipul a fost filmat în două zile şi a devenit viral imediat după lansare, cu peste 26 de milioane de vizualizări în doar o lună de la lansare. Rezultatul i-a uimit pe mulţi sceptici, care nu credeau că roboţii pot dansa cu mişcări fluide şi aproape la fel de expresive ca cele umane.

Marc Raibert: „Nu am vrut un robot care să facă mişcări de dans robotice. Am vrut să danseze ca un om. Ştiţi că, atunci când un om dansează, muzica are un ritm şi întregul corp se mişcă în acest ritm. Am încercat să coordonăm toate aceste elemente ca să pară că robotul se distrează şi chiar se mişcă pe muzică.”

Compania americană a petrecut ani de zile construind roboți cu abilități funcționale precum mersul pe jos, navigarea pe teren accidentat sau ridicarea obiectelor. Să-i facă să danseze în sincron a fost o adevărată provocare.

Ca să poată dansa, roboţii au primit o serie de îmbunătăţiri, mai mulţi senzori şi camere video, dar şi unele echipamente şi părţi mecanice care le-au mărit forţa necesară pentru a duce întreaga coregrafie la bun sfârşit.

Lucrurile au ieşit atât de bine încât mulţi dintre cei care au văzut videoclipul nu au crezut că e real. Unii au fost încântaţi de mişcările roboţilor şi de tehnologia din spatele lor, iar alţii s-au declarat înspăimântaţi de gesturile lor extrem de expresive.