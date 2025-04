Cât a ajuns să coste o autorulotă desprinsă parcă din filmele SF, complet sustenabilă. E perfectă pentru joburile remote

Și nu doar de cei care iubesc să petreacă timp în natură, ci și de cei care pot lucra de oriunde, care călătoresc constant și nu au grija programului de la serviciu. În plus, nici aceste autoturisme nu mai sunt ce au fost. Acum sunt electrice, dar au și încărcare solară și sunt mult mai spațioase și mai ergonomice. Iată care sunt noutățile din domeniu. Le-am văzut pe toate anul acesta, la CES, în Las Vegas.

Sute de oameni s-au înghesuit anul acesta, în Las Vegas, la cel mai importat târg de tehnologie din lume, pentru a admira cele mai populare mijloace de transport ale momentului...rulotele!

O asemenea rulotă este alimentată integral cu energie electrică. Are atât baterii reîncărcabile de 77 Kilowați, dar și panouri solare de 1,8 Kilowați integrate în acoperiș. Practic, toate dispozitivele electrice și electronice din rulotă sunt alimentate din surse proprii.

Layne Castro May, reprezentantul companiei: „Avem o bucătărie destul de spațioasă, dotată cu absolut tot ce îți trebuie. Frigider, congelator, cuptor de microunde, mașină de spălat vase, care folosește doar un galon de apă, comparativ cu trei galoane de apă consumate atunci când speli de mână. E un sistem foarte eficient. Nu îți vei goli rezervorul de apă. Plita este cu inducție, iar materialul din care este făcut acest blat este foarte ușor de întreținut. Dacă îl zgârii, îl poți refinisa într-un mod foarte simplu pentru a scoate acele zgârieturi. Este foarte durabil, foarte potrivit pentru o rulotă, unde mereu există praf și noroi. Ai suficient spațiu și pentru a-ți manevra tigăile și oalele. Chiar și chiuveta este foarte adâncă. Este un model făcut pe comandă. Deci, nu ai nicio problemă cu spălatul lucrurilor în chiuvetă.”

Suma maximă, 225.000 de dolari

Dacă vreți să aveți o astfel de casă pe roţi ar trebui să scoateți din buzunar între 125.000 de dolari și 225.000 de dolari. Prețul variază în funcție de dimensiune și dotări. Fiecare detaliu poate fi personalizat.

Layne Castro May, reprezentantul companiei: „Faptul că avem un model complet electric îți permite să te deconectezi, să nu mai ai același impact asupra mediului înconjurător. În multe cazuri autoturismele electrice nu au puterea necesară pentru a trage ceva, dar pentru că are și un sistem de autopropulsie și cârligul inteligent, poți să remorchezi această autorulotă și să te deconectezi, să ieși în natură. Întregul nostru model de bussines este să mergi mai departe. Nu vrem să fi nevoit să oprești într-o stație de încărcare la fiecare 100 de mile, pentru că datorită sistemului de autopropulsie nici nu o să simți că tragi ceva după tine, și își adaptează viteza la mașina ta, iar atunci când urci un deal chiar îți oferă puțină putere în plus, iar atunci când coborî o să frâneze ușor. Are un sistem de frânare regenerativ. Dacă deja conduci o mașină electrică...faptul că remorchezi această rulotă nu îți va scădea autonomia. Nu vei ajunge de la un range de 300 de mile la 120 de mile, ceea ce se întâmplă în mod obișnuit în astfel de situații.”

Nu este, însă, singurul model de genul acesta prezentat anul acesta la CES. Și cei de la Pebble s-au bucurat de mare succes în Las Vegas.

Page Beermann, reprezentantul companiei: „Ne-am dorit ca toți clienții noștri să aibă flexibilitatea de a lucra din orice colţ al lumii, dar să se simtă totuși ca acasă. Această flexibilitate constă într-un sistem integrat. Mă refer la o cameră interschimbabilă, cu un pat retractabil care poate transforma o zonă de relaxare în una de lucru în doar câteva secunde. Cu acest pat, dar și elementele de zona de relaxare și masa din fața vehiculului…acest model de rulotă poate acomoda foarte ușor patru persoane. Există chiar și o zonă dedicată animalului de companie, dacă aveți un prieten blănos. Și pentru că știm că o viață plină de aventuri include și mult echipament, am reușit să construim și multe spații de depozitare. Sunt spații foarte generoase de depozitate în interiorul rulotei, dar și în exterior, iar pentru cei cărora le place să gătească așa cum o fac eu...am pregătit o bucătărie demnă de un chef profesionist. Am prioritizat spațiul de pe tejghea, dar și o plită pe inducție portabilă, un cuptor cu microunde și un frigider de dimensiuni obișnuite.”

Cea mai spectaculoasă autorulotă la care se lucrează intens acum pentru a onora numărul mare de comenzi primite din diferite colțuri ale lumii este aceasta – o autorulotă compactă, de la AC FUTURE, care se extinde și ia forma unui apartament obișnuit în doar câteva minute.

Chris Kerzich, reprezentantul companiei: „Toată această bucătărie se extinde și îți oferă acest spațiu deschis. Te simți la fel ca în apartamentul tău. Nu te simți ca într-o casă – mobilă, iar aici în spate. În mod normal, în astfel de locuințe...dușurile sunt foarte mici, dușul este în mod normal în același spațiu în care te relaxezi, dar aici avem un duș suficient de mare. Avem și o mașină de spălat rufe cu uscător și o toaletă cu toate dotările, iar în spate este dormitorul matrimonial. E foarte plăcut! În esență pentru noi contează mult flexibilitatea. Flexibilitatea în locuințe, iar acest spațiu poate fi transformat în timpul zilei. Toată lumea are un pat, dar nu ai nevoie de el în timpul zilei așa că se strânge și poți să folosești acest spațiu ca un studio yoga sau o sală de sport, un loc de joacă pentru copii. Îți oferă un mod de viață flexibil, iar ferestrele îți asigură și intimitatea de care ai nevoie la doar o atingere de buton.”

Numărul autorulotelor vândute în Statele Unite a crescut exponențial după pandemie când tot mai mulți oameni au început să lucreze de la distanță, din orice colț al lumii.

Chris Kerzich, reprezentantul companiei: „Oamenii vor să trăiască în diferite locuri, sunt mereu în mișcare. Așa că noi le propunem o casă pe roți, care poate atinge o viteză de 200 de mile, zero emisii, fără consum de combustibil. Are încărcare solară, dar și încărcare electrică, dar și un sistem propriu de generare a apei. Deci, poți să trăiești liniștit fără să depinzi de nimeni și nimic, indiferent unde te afli.

Layne Castro May, reprezentantul companiei: „Am reușit să ajungem la o arie foarte vastă de oameni interesați de acest produs. În primul rând sunt cei clasici, pasionați. Pentru cei care călătoresc în mod obișnuit cu autorulota mereu apar probleme. Sunt multe de îmbunătățit, iar noi am încercat să optimizăm acest model în așa fel încât să reducem acele nemulțumiri. Chiar și cineva care are deja o autorulotă, care iese foarte des în natură...e foarte interesat de acest model, chiar dacă este un concept foarte modern, nou, foarte diferit și unic. Asta tocmai datorită acestor beneficii. În plus, sunt foarte interesați și cei care conduc deja mașini electrice. Sunt interesați în primul rând de sustenabilitate.

Și pasionații de călătorii din Europa sunt acum tot mai interesați de astfel de mijloace de transport. Producătorii americani de autorulote livrează deja în Italia, Spania sau Olanda și sunt interesați și de piața din România.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: