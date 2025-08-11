Apple testează un nou Siri capabil să controleze aplicații prin comenzi vocale

O versiune îmbunătăţită a asistentului Siri, bazată pe inteligenţa artificială, este testată de Apple cu mai multe luni înainte de lansarea oficială.

Apple testează integrarea Siri cu propriile aplicaţii, dar şi cu aplicaţii terţe, pentru ca asistentul să poată realiza diverse acţiuni exclusiv prin comenzi vocale, conform Bloomberg.

Dincolo de aplicaţiile dezvoltate de Apple, testele includ apelarea unor aplicaţii precum Uber, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook şi WhatsApp, dar şi o serie de jocuri.

De exemplu, exclusiv prin comenzi vocale, utilizatorul va putea cere Siri să găsească o anumită poză, să o editeze şi să o trimită unui prieten.

Alte exemple includ postarea unui comentariu pe Instagram, folosirea unei aplicaţii de cumpărături şi adăugarea în coş a unui produs, sau logarea într-o aplicaţie – toate acestea fără a atinge ecranul, doar prin comenzi vocale adresate lui Siri.

Noul Siri are o poveste nu tocmai favorabilă pentru Apple, care l-a anunţat încă din vara anului trecut, dar nu a reuşit să-l livreze până acum.

Sursele citate susţin că, după mai multe luni de teste, noul Siri va fi lansat oficial în primăvara anului viitor.

Lansarea nu va însemna automat că noile funcţionalităţi vor fi disponibile în acelaşi timp în toată lumea, fiind posibil ca noul Siri să ajungă mai târziu în Europa faţă de Statele Unite.

