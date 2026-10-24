Ceea ce e destul de ciudat, dacă stai să te gândești.

N-ai auzit niciodată o cofetărie cu coadă până în stradă să spună: "Hai să facem mai puține prăjituri, că se îmbolnăvesc oamenii de diabet."

Ei bine, între timp subiectul a dispărut complet, iar cei mai mari giganți din tech fac acum altceva: aleargă după bani noi, ca să rămână în cursă cu tehnologii care pot face și mai multe decât acum o lună.

În studioul iLikeIT a fost invitat Tudor Galoș, consultant, care ne-a explicat ce se întâmplă în acest domeniu.