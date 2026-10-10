iLikeIT. Emisiunea integrală din 10 octombrie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 10 octombrie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 10 octombrie 2026
Deși am văzut o mulțime de roboți la viața mea... De fiecare dată când văd unul de-aproape mă înspăimântă.
Ace Combat 8 este cea mai nouă lansare dintr-o lungă serie de jocuri, care are acum 31 de ani.
Cât timp ai ține același telefon? Doi ani? Trei? Dar televizorul? În fiecare an apar modele noi, cu funcții noi, care ne fac să credem că ar trebui să le schimbăm și noi pe cele pe care le avem acasă.
Preşedintele PSD Sorin Grindeanu continuă disputa cu liderul liberal, premierul demis Ilie Bolojan, căruia îi transmite că blocajul din economie şi lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alege să le trateze cu ironie.
Rusia va exporta petrol și produse petroliere în SUA și pe piețele globale, a anunțat sâmbătă Kremlinul, potrivit căruia acordul dintre Vladimir Putin și Donald Trump „va avea un impact pozitiv asupra întregii economii mondiale”
România nu își mai permite să prelungească această criză politică, în condițiile în care incertitudinea apasă deja puternic asupra leului și asupra economiei, avertizează președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu.