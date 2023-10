O mașină nouă sau second-hand? Care este cea mai bună alegere. Calcule făcute în funcție de venitul lunar

Prețul poate să scadă până la 50-60% în câțiva ani, arată un studiu recent realizat de o platformă online, dar deprecierea diferă mult de la un tip de mașină la altul.

De ce trebuie să țină cont doritorii, aflăm de la Ștefana Todică la iBani.

Fiecare știe cât își permite, dar adevărul e că tendința este să cumpărăm ceva mai bun, mai frumos, poate să ne îndatorăm un pic... așa că pentru cei care se gândesc să își cumpere o mașină sau să o înlocuiască pe cea veche, există o formulă pentru a vedea cât își permit să cheltuiască: ”câtă mașină își permit”, ca să zicem așa.

Și este aceasta: venitul ori șase luni, venitul persoanei sau venitul familiei. De exemplu, dacă vorbim de o familie cu două salarii medii, deci venitul lunar ar fi aproximativ 10.000 de lei pe lună, atunci această familie ar fi recomandat să își cumpere o mașină de cel mult 12.000 de euro. Și adevărul este că sunt puține mașini noi la acest preț pe piață...

Pentru una mai performantă, o marcă mai bună, de exemplu, dacă am merge spre 20.000 de euro, e nevoie așadar de venituri mai mari, mult peste medie, un venit de 3.000 de euro cel puțin.

Sigur, poate pare o sumă mică de dat pentru o mașină, mai ales dacă ne gândim cât de mult au crescut prețurile în ultima vreme, dar trebuie să ne gândim serios că o mașină înseamnă o cheltuială, nu o investiție. Așa că la acest calcul ar trebui adăugate și celelalte cheltuieli care vin la pachet: combustibil, asigurare, ITP, cauciucuri, poate reparații neprevăzute, parcare, spălat... sunt destul de multe.

Iar cheltuielile cu transportul nu ar trebui să depășească 5-7% din venituri, mai spun specialiștii. În cazul nostru, cheltuiala cu mașina ar trebui să ajungă așadar pe la 700 de lei cel mult.

Dacă ne-am și îndatorat pentru a cumpăra mașina... ajungem la o cheltuială destul de mare și de aceea este bine să ne gândim de la început cât ne permitem de fapt să plătim.

Și mai e un factor de care trebuie să ținem cont, mai ales dacă vrem să cumpărăm o mașină nouă: faptul că o mașină se devalorizează în timp. Este și o vorbă, că imediat cum am ieșit pe poarta fabricii, prețul scade la jumătate sau cu 30%. Este adevărat, dar parțial.

Iată un studiu făcut de o platformă pentru autoturisme care arată că lucrurile diferă destul de mult de la un tip de mașină la altul. De exemplu, pentru o mașină de lux, deprecierea în aproximativ 4 ani poate merge spre 60%. Mai diferă și de la un producător la altul, pentru că sunt că în unele cazuri, dacă vorbim de un producător cu renume, valoarea mașinii tinde să se păstreze mai bine.

Pe de altă parte, dacă vorbim de mașinile mici, de oraș, deprecierea nu mai este atât de mare. Mai mult, dacă e și un producător de încredere, iată că în 4 ani mașina se poate devaloriza foarte puțin, până la 15%.

Iată de ce contează atât de mult și ce mașină alegem. Luxul costă.

Dacă vorbim de o medie, în general deprecierea este de 10-15% pe an... în primul an, însă, ajunge la 20-30%. Și pentru cei care vor să cumpere o mașină veche, cel mai bun moment ar fi la o vechime de 3-5 ani ani. Avem o depreciere mai mare, dar mașina are șanse mari să fie încă bună, echipată, poate chiar mai prindem și un pic de garanție.

Mai există o întrebare pe care și-o pun unii: dacă să cumpere o mașină nouă, mai ieftină, sau să ia una mai performantă cu aceiași bani, dar la mâna a doua. Pentru că sunt mașini mai vechi, de lux, la 10-12.000 de euro, cât și-ar permite, cum am văzut, o familie cu un salariu mediu.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 16-10-2023 10:19