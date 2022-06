Doritorii îsi organizează deja bugetele pentru unul sau ambele evenimente.

Abonamentele sunt mai ieftine, acum, decât în preajma festivalului, însă și cazarea poate să se scumpească pe măsură ce se apropie evenimentul.

Edy Chereji, reprezentant Untold și Neversea, a fost invitatul Ștefanei Todică la emisiunea iBani, unde a vorbit despre prețurile biletelor, ale cazărilor puse la dispoziție de organizatori, și ce alte cheltuieli trebuie să ia în calcul cei care merg la festival.

Ștefana Todică: Cum să facem să ieșim mai ieftin?

Edy Chereji: E o strategie prin care noi am încercat în fiecare an atât la Untold, cât și la Neversea, să fim foarte aproape de fanii festivalurilor noastre, cei care își doresc să ajungă la festival indiferent de line-up. De aceea, am pus în vânzare abonamentele la cel mai mic preț posibil și aveam tot timpul surpriza plăcută să vedem 10.000-20.000 de oameni care cumpărau în avans la cel mai bun preț abonamentele la festival.

Ștefana Todică: Cum arată prețurile?

Edy Chereji: Am început și la Untold și la Neversea cu cele mai avantajoase prețuri. Am început de la 109 de euro, iar la ora actuală prețurile au mai crescut pentru că suntem aproape de festival. Avem mai multe variante de abonamente. (...) La Untold prețurile sunt un pic mai mari, asta pentru că și dimensiunea festivalului este alta.

Ștefana Todică: Ce cheltuieli trebuie să mai ia în calcul cei care își fac acum bugetul pentru festival?

Edy Chereji: Cazările sunt în fiecare an o provocare, dar în același timp există și soluții, pentru că ne-am îndreptat la fiecare ediție către soluții alternative. Chiar dacă o cazare în hoteluri sau pensiuni ar putea fi ceva mai costisitoare, de la 250 de euro de persoană, pentru 4 nopți, și pot fi prețuri si mai mari. Noi am reușit însă să avem în fiecare an și opțiuni accesibile, campusurile. Sunt cazări pe care le oferim noi, dacă intrați pe untold.com, acolo găsiți această variantă de cazare și în campusuri. Vorbesc în primul rând de campusuri pentru că în perioada festivalului Clujul este eliberat de studenți și atunci campusurile rămân libere. Asta a fost o idee pe care am avut-o încă de la prima ediție a festivalului, de a face parteneriate cu universitățile și de a folosi pe perioada Untold aceste campusuri care atunci sunt libere și în felul acesta iată că putem să oferim niște opțiuni de cazare foarte avantajoase, cu condiții similare cu hotelurile de trei stele. Oamenii au totul pregătit, tot ce ai nevoie în camere. Doar că prețul pleacă de la 30 și ceva de euro pe noapte. Unii oameni merg spre varianta asta, chiar pentru opțiuni de cazare cu patru paturi în cameră. Unii vor să își amintească și cum era în perioada studenției. Alții aleg camere pentru două persoane.

Ștefana Todică: Cât cheltuie oamenii în general la festival?

Edy Chereji: Avem cifre pentru 2019 și 2021 pentru Untold, cât consumă oamenii atunci când ajung în oraș. Sunt niște cifre importante, pentru că în primul rând reprezintă o infuzie de capital în comunitate. Spre exemplu, în 2019 în Cluj-Napoca au rămas peste 45 de milioane de euro, bani care s-au regăsit în tot ce cheltuit cei care au venit din afara orașului pe cazare, mâncare, transport în comun, merg la mall-uri în cele trei-patru zile.

Ștefana Todică: Cât a fost cheltuiala medie?

Edy Chereji: Noi am făcut un calcul și undeva între 400 și 500 de euro e cheltuiala medie pe persoană. Există persoane care cheltuie mai puțin, poți foarte bine, după ce ai plătit cazarea, abonamentul și transportul, să supraviețuiești, să mânânci și să te simți foarte bine în festival și cu 100 de lei pe zi. Distracția e garantată indiferent de cât cheltuim în festival.