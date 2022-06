UNTOLD și Neversea, locurile perfecte de joacă pentru copiii din noi

Cea de-a patra escapadă pe The Island of Dreams are loc între 7 și 10 iulie și reunește zeci de mii de iubitori de muzică și experiențe live, artiști și DJ-i de renume naționali și internaționali dornici să facă show-uri pe scenele festivalului.

Alan Walker, Alesso, Azteck, B Jones, Black Eyed Peas, Brennan Heart, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, KSHMR, NERVO, Nicky Romero, Parov Stelar, Quintino, Steve Aoki, Tchami, Timmy Trumpet, Tujamo, Ummet Ozcan, W&W și ZHU vor urca pe scena principală a festivalului.

Dansatori, acrobați și personaje maritime fosforescente vor defila în festival și vor completa oaza de lumini și culori pe timpul nopții. Maeștri ai focului se vor juca cu acest element și vor face show-uri spectaculoase să-și arate măiestria în stăpânirea sa. Copiii sunt fascinați în fiecare an de jongleriile cu foc și leduri colorate.

Untold

În timpul zilei, de la mic la mare, fanii se pot relaxa pe plajă, pot juca volei sau fotbal, pot face sporturi pe apă, de la stand-up paddle la surfing, kayac sau kitesurfing, își pot face fotografiile perfecte în locuri instragramabile din festival, pot participa la activările partenerilor, se pot juca pe gadgeturi de ultimă generație sau pot dansa la music spots amenajate special pe plajă.

Neversea este locul perfect de joacă, atât pentru adolescenți, cât și pentru părinți și copii, atât pe timpul zilei, cât și în timpul serii. În fiecare an, mii de părinți vin la festival împreună cu copiii și petrec momente de neuitat împreună.

Neversea

Pe lângă muzică, fanii se bucură de nenumărate experiențe în cele 4 zile și 4 nopți de festival. Când vine vorba de mâncare, pofticioșii se pot delecta cu pizza, paste, la burgeri, fructe de mare, salate, fripturi, frigărui, tortilla, clătite, înghețată sau churros. Cei mici se pot bucura de gusturi sărate și dulci după propriile pofte și... voia părinților.

Untold

Și universul UNTOLD este un tărâm captivant, atât pentru adulți, cât și pentru copii și adolescenți. Zeci de mii de fani, de toate vârstele, trăiesc magia festivalului și lumile sale de poveste. Zeci de personaje fantastice, acrobați internaționali, animatori, dansatori, trupe de teatru și muzicanți, parade și spectacole cu foc sau leduri fascinează publicul.

Untold

În festival există și expoziții de artă cu tematici speciale și ateliere de percuție pentru cei care își doresc să învețe tainele acestei expresii muzicale unice sau doar sunt curioși să urmărească tineri artiști și elevi care își perfecționează talentul.

Toate aceste experiențe pot fi admirate de sus, din roata fantastică înaltă de 30 de metri, care oferă o panoramă deosebită asupra universului UNTOLD, precum și asupra orașului Cluj-Napoca. Fanii pot trăi momente speciale și în caruselul veseliei și al copilăriei.

Untold

Copiii din fiecare dintre noi sunt fascinați și de Candyland, lumea dulciurilor din festivalul UNTOLD. O doză puternică de energie și adrenalină vine cu siguranță de la acadelele de toate mărimile și gusturile, de la prăjiturile cu ciocolată sau jeleurile cu zeci de arome delicioase.

Untold

Tărâmul magic UNTOLD își deschide porțile între 4 și 7 august, la Cluj-Napoca. Cea de-a patra ediție aduce artiști în premieră în România, printre care Above & Beyond, Anne-Marie sau Major Lazer și premiere pentru festival precum G-Eazy sau Morten.

David Guetta, Don Diablo, Hardwell, Kygo, Lost Frequencies, Oliver Heldens, Paul Kalkbrenner Live, Steve Aoki, Tujamo și Vini Vici completează line-up-ul pentru scena principală a unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume. Scenele secundare găzduiesc la rândul lor artiști de top din lumea muzicii underground, precum Amelie Lens, Ann Clue, Boris Brejcha, Jamie Jones & Loco Dice, Richie Hawtin, Stephan Bodzin Live, Borgore, Noisia, Markus Schulz și mulți alții. Mai multe detalii despre cele 4 zile și 4 nopți de magie sunt disponibile pe untold.com.