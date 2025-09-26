Tranzacție importantă pe piața imobiliară. Familia Borcea a semnat antecontractul pentru un teren pe malul Lacului Tei

Un investitor şi dezvoltator imobiliar anunţă achiziţia unui nou teren cu o suprafaţă de peste 14.000 de metri pătraţi în apropierea Lacului Tei, pe care intenţionează să construiască un complex cu facilități educaționale, conform unui comunicat.

Valoarea tranzacţiei One United Properties, se ridică la 11,4 milioane de euro, structurată printr-un mecanism de compensare cu apartamente şi spaţii comerciale în cadrul ansamblului rezidenţial, arată Agerpres.

Potrivit profit.ro, dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a semnat cu familia lui Cristian Borcea, fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo, antecontractul care vizează achiziția unui teren valoros, pe malul lacului Tei din București

Terenul amplasat pe strada Radu Tudoran (arteră cu patru benzi), paralelă cu şoseaua Fabrica de Glucoză, va găzdui o dezvoltare rezidenţială cu facilităţi comerciale şi educaţionale, în vecinătatea altor ansambluri din portofoliul companiei, One High District şi One Lake Club. Potrivit comunicatului, One Academy Club va cuprinde aproximativ 150 de apartamente, 6 spaţii comerciale şi 254 de locuri de parcare. Dezvoltarea se remarcă prin facilităţi dedicate întregii comunităţi, precum spaţii comerciale, dar şi şcoală şi grădiniţă, cu sală de sport, after-school, cantină, bibliotecă, teren de sport în aer liber.

Valoarea brută de dezvoltare (GDV) pentru One Academy Club este de 50 de milioane de euro. Finalizarea este estimată pentru T4 2027, iar lucrările de construcţie şi procesul de pre-vânzare urmează să înceapă în cursul acestui an, după obţinerea autorizaţiei de construire, arată sursele citate.

