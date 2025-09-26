Tranzacție importantă pe piața imobiliară. Familia Borcea a semnat antecontractul pentru un teren pe malul Lacului Tei

Stiri Economice
26-09-2025 | 11:27
cristi borcea

Un investitor şi dezvoltator imobiliar anunţă achiziţia unui nou teren cu o suprafaţă de peste 14.000 de metri pătraţi în apropierea Lacului Tei, pe care intenţionează să construiască un complex cu facilități educaționale, conform unui comunicat.

autor
Mihai Niculescu

Valoarea tranzacţiei One United Properties, se ridică la 11,4 milioane de euro, structurată printr-un mecanism de compensare cu apartamente şi spaţii comerciale în cadrul ansamblului rezidenţial, arată Agerpres.

Potrivit profit.ro, dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a semnat cu familia lui Cristian Borcea, fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo, antecontractul care vizează achiziția unui teren valoros, pe malul lacului Tei din București

Terenul amplasat pe strada Radu Tudoran (arteră cu patru benzi), paralelă cu şoseaua Fabrica de Glucoză, va găzdui o dezvoltare rezidenţială cu facilităţi comerciale şi educaţionale, în vecinătatea altor ansambluri din portofoliul companiei, One High District şi One Lake Club. Potrivit comunicatului, One Academy Club va cuprinde aproximativ 150 de apartamente, 6 spaţii comerciale şi 254 de locuri de parcare. Dezvoltarea se remarcă prin facilităţi dedicate întregii comunităţi, precum spaţii comerciale, dar şi şcoală şi grădiniţă, cu sală de sport, after-school, cantină, bibliotecă, teren de sport în aer liber.

Valoarea brută de dezvoltare (GDV) pentru One Academy Club este de 50 de milioane de euro. Finalizarea este estimată pentru T4 2027, iar lucrările de construcţie şi procesul de pre-vânzare urmează să înceapă în cursul acestui an, după obţinerea autorizaţiei de construire, arată sursele citate.

Citește și
Un studio de videochat din Constanța a intrat în faliment. Legătura cu familia lui Cristi Borcea
Un studio de videochat din Constanța a intrat în faliment. Legătura cu familia lui Cristi Borcea

Sursa: Agerpres/profit.ro

Etichete: imobiliare, Cristi Borcea, tei,

Dată publicare: 26-09-2025 11:20

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Milionarul Virgil Chirică, asociat cu Cristi Borcea și Dan Șucu, s-a sinucis. Omul de afaceri a lăsat un bilet de adio
Stiri actuale
Milionarul Virgil Chirică, asociat cu Cristi Borcea și Dan Șucu, s-a sinucis. Omul de afaceri a lăsat un bilet de adio

Virgil Chirică, unul dintre partenerii de afaceri ai lui Cristi Borcea și Dan Șucu, s-a sinucis în vila sa din Voluntari.

Un studio de videochat din Constanța a intrat în faliment. Legătura cu familia lui Cristi Borcea
Stiri Mondene
Un studio de videochat din Constanța a intrat în faliment. Legătura cu familia lui Cristi Borcea

Un studio de videochat dn Constanța și-a cerut falimentul la tribunal, motivând că afacerea nu mai e profitabilă.

Cristi Borcea, mărturii despre cei 9 copii pe care îi are cu 4 femei diferite. VIDEO
Stiri Mondene
Cristi Borcea, mărturii despre cei 9 copii pe care îi are cu 4 femei diferite. VIDEO

Fostul finanțator de la Dinamo, Cristian Borcea, a vorbit deschis despre familia lui și despre posibilitatea de a o extinde. El are deja 3 copii cu actuala soție, Valentina Pelinel. Dar, mai e loc de un moștenitor?

Magistraţii Tribunalului Ilfov au aprobat eliberarea condiţionată a lui Cristi Borcea
Stiri actuale
Magistraţii Tribunalului Ilfov au aprobat eliberarea condiţionată a lui Cristi Borcea

Cristi Borcea iese din închisoare după alte nouă luni petrecute în spatele gratiilor.

Cristi Borcea a confirmat că el l-a denunțat pe Neculai Onțanu pentru mită
Stiri actuale
Cristi Borcea a confirmat că el l-a denunțat pe Neculai Onțanu pentru mită

Cristi Borcea a confirmat luni în faţa instanţei supreme că el a fost cel care l-a denunţat la DNA pe fostul primar al sectorului 2 Neculai Onțanu.

Recomandări
Alegeri în Republica Moldova 2025. Uniunea Europeană acuză Rusia de un ”amestec profund”, o ”tactică clasică de manipulare”
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova 2025. Uniunea Europeană acuză Rusia de un ”amestec profund”, o ”tactică clasică de manipulare”

Republica Moldova este supusă unei ”campanii de dezinformare fără precedent” desfăşurată de către Rusia, odată cu apropierea alegerilor legislative, acuză Uniunea Europeană (UE), relatează AFP.

Până să ajungă coaliția la un acord, unele primării au început deja să dea afară oameni. Cu cât au redus cheltuielile
Stiri actuale
Până să ajungă coaliția la un acord, unele primării au început deja să dea afară oameni. Cu cât au redus cheltuielile

În aşteptarea unui acord al Coaliţiei, unele primării din ţară au început să îşi reducă singure schema de personal şi să dea oameni afară.

Alertă cu bombă la o judecătorie din Chişinău, înaintea unei şedinţe în care Vladimir Plahotniuc urma să fie judecat
Stiri actuale
Alertă cu bombă la o judecătorie din Chişinău, înaintea unei şedinţe în care Vladimir Plahotniuc urma să fie judecat

Sediul unei judecătorii din municipiul Chişinău a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei din Republica Moldova.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Septembrie 2025

03:12:49

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28