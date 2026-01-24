Potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în 2025 au intrat în insolvență 7.553 de societăți comerciale și PFA, cu 3,84% mai multe față de 2024, când au fost consemnate 7.274 de cazuri, transmite Agerpres.

Capitala rămâne principalul pol al insolvențelor, cu 1.359 de firme și PFA ajunse în această situație, deși numărul este ușor mai mic decât în anul precedent, scăderea fiind de 1,16%. Pe următoarele poziții se află județul Bihor, cu 661 de insolvențe și un avans semnificativ de 13,77%, Cluj, unde au fost înregistrate 511 cazuri (în scădere cu 3,40%), Timiș – 427 (plus 0,71%), Ilfov – 411, județ care a consemnat cea mai abruptă creștere, de 45,74%, și Iași – 256 de insolvențe (minus 16,07%).

La polul opus, cele mai puține insolvențe s-au înregistrat în județe precum Covasna, cu doar 26 de cazuri, Harghita – 34, Botoșani – 36, Vaslui – 50, Giurgiu – 51 și Gorj – 54. În majoritatea acestor județe, statisticile arată chiar scăderi față de anul anterior, excepție făcând Vasluiul, unde numărul insolvențelor a crescut cu aproape 22%.

Finalul de an a adus, însă, un vârf semnificativ. Doar în luna decembrie 2025 au fost înregistrate 1.046 de insolvențe, cele mai multe în București – 208 cazuri. Clujul a raportat 78 de insolvențe, Timișul 63, iar Bihorul 60, confirmând tendința de concentrare a dificultăților financiare în marile centre economice.

Analiza pe domenii de activitate arată că cele mai afectate au fost firmele din comerțul cu ridicata și amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde s-au înregistrat 1.587 de insolvențe, în scădere cu 16,56% față de anul precedent. Construcțiile au cumulat 1.374 de cazuri (minus 8,34%), urmate de transport și depozitare, cu 797 de insolvențe, sector care a înregistrat o creștere de aproape 6%. Industria prelucrătoare a raportat 746 de insolvențe, cu 12,44% mai puține decât în 2024.

