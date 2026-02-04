Astfel, aproximativ o treime dintre persoanele care câștigă salariul minim nu au beneficiat de nicio creștere în ianuarie 2026 față de iulie 2025. Iar în patru țări nu a existat nicio creștere în ultimul an.

Care sunt țările europene cu cele mai mari salarii minime în ianuarie 2026

În rândul statelor membre ale UE, salariul minim brut lunar variază de la 620 EUR în Bulgaria la 2704 EUR în Luxemburg. Dacă includem și țările candidate, Ucraina se situează la un nivel extrem de scăzut, cu 173 EUR, urmată de Moldova, cu 319 EUR.

Cinci țări au salarii minime peste 2000 EUR. Pe lângă Luxemburg, acestea sunt Irlanda (2 391 EUR), Germania (2 343 EUR), Țările de Jos (2 295 EUR) și Belgia (2 112 EUR).

Sub acest grup de vârf, Franța se situează la 1 823 EUR, iar Spania la 1 381 EUR, ceea ce evidențiază diferențele mari de nivel chiar și între țările vecine.

Eurostat grupează, astfel, salariile minime în trei categorii: peste 1 500 EUR, între 1 000 EUR și 1 500 EUR și sub 1 000 EUR.Spania, Slovenia, Lituania, Polonia, Cipru, Portugalia, Croația și Grecia se încadrează în acest grup de nivel mediu. Diferențele dintre ele sunt relativ mici.

Mai puțin de 1000 EUR în jumătate din țările europene

Dintre cele 29 de țări – 22 de state membre ale UE și șapte țări candidate – salariul minim este sub 1 000 EUR în 15 țări. Toate țările candidate la aderarea la UE se încadrează în acest grup cu cele mai mici salarii. Sunt incluse și câteva țări din Europa de Est.

De exemplu, salariul minim este de 924 EUR în Cehia, 838 EUR în Ungaria, 795 EUR în România, 654 EUR în Turcia și 517 EUR în Albania. Trei țări candidate au salarii minime mai mari decât Bulgaria.

Puterea de cumpărare reduce diferențele în clasament

Atunci când se compară salariile minime între țări, standardele de putere de cumpărare (PPS) sunt importante, deoarece costurile de trai variază foarte mult. Odată ajustate în funcție de puterea de cumpărare, diferențele salariale între țări devin mult mai mici decât în termeni nominali.

Puterea de cumpărare (PPS) oferă o comparație mai echitabilă, utilizând o monedă artificială care reflectă ceea ce oamenii pot cumpăra efectiv în fiecare țară, egalizând puterea de cumpărare reală în comparație cu valoarea strictă a euro.

Un PPS este o unitate monetară artificială care, în teorie, permite achiziționarea aceluiași coș de bunuri și servicii în fiecare țară. Având în vedere acest lucru, în cele 22 de țări ale UE, salariul minim variază de la 886 în Estonia la 2157 în Germania, în termeni PPS.

Deși clasamentul se modifică ușor, primele nouă țări rămân aceleași atât în termeni de euro, cât și de PPS. Cu excepția Albaniei, țările candidate la aderarea la UE înregistrează performanțe mai bune în termeni de PPS, cu o putere de cumpărare mai mare decât mai multe state membre ale UE.

Dintre cele 27 de țări pentru care sunt disponibile atât cifrele în euro, cât și cele în PPS, România este cea mai mare câștigătoare, ea urcând în clasament de pe locul 20 pe locul 12.

Macedonia de Nord înregistrează, de asemenea, o îmbunătățire, trecând de pe locul 26 în termeni de euro pe locul 20 în termeni de PPS.

Serbia urcă de pe locul 22 pe locul 17, în timp ce Turcia urcă trei locuri.

În schimb, Cehia și Estonia sunt cele mai mari perdante, fiecare coborând cu opt locuri. Cehia coboară de pe locul 16 pe locul 24, în timp ce Estonia coboară de pe locul 18 pe locul 26.

Nu există salariu minim legal în Italia, Austria și trei țări nordice: Suedia, Danemarca și Finlanda.

Unde nu s-au modificat salariile minime

În rândul țărilor UE, salariul minim a rămas neschimbat în: Belgia, Estonia, Grecia, Spania, Luxemburg și Slovenia între iulie 2025 și ianuarie 2026.

Bulgaria, Ungaria, Lituania și Slovacia au înregistrat cele mai mari creșteri, fiecare cu peste 11 % în această perioadă.

Salariul minim a rămas neschimbat și în Estonia, Spania și Slovenia între ianuarie 2025 și ianuarie 2026. În România, salariul minim în moneda națională a rămas neschimbat, dar a scăzut ușor în euro în ambele perioade.

Motivele diferențelor

Experții de la Institutul European al Sindicatelor (ETUI) au remarcat că productivitatea mai ridicată este baza pentru salarii mai mari în mod durabil. Economiile cu o activitate industrială sau financiară mai puternică tind să fie mai productive.

Industriile de înaltă tehnologie prezintă, de asemenea, o productivitate mai ridicată. O altă componentă esențială este puterea de negociere mai mare a lucrătorilor.