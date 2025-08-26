Structurile MAI vor primi mașini hibride de la Renault. Maxim 5.000 de bucăți, de 578 de milioane de lei

26-08-2025 | 14:11
mațini politia

Renault va livra 5.000 de mașini hibride către structurile Miniserului Afacerilor Interne. Valoarea contractului atribuit prin licitație este de 578 de milioane de lei.

Mihai Niculescu

Ministerul Afacerilor Interne a atribuit companiei Renault Commercial Roumanie contractul pentru achiziționarea a maximum 5.000 de autoturisme hibride, destinate mai multor structuri ale instituției, inclusiv Poliția Română,

Contractul, estimat inițial la 577,864 milioane de lei fără TVA, a fost atribuit pentru suma de 577,861 milioane de lei fără TVA. La procedura de licitație a participat și compania Trust Motors, însă Renault a câștigat, arată profit.ro. O împărțire simplă arată un preț estimativ de 115.600 lei per bucată.

Distribuția vehiculelor pe structuri

Acordul-cadru prevede o repartizare specifică a autoturismelor între diferitele structuri ale MAI. Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) vizează achiziționarea celei mai mari părți, între 190 și 3.640 de autoturisme, în timp ce Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (IGJR) ar putea cumpăra între 60 și 700 de autoturisme.

Pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) sunt prevăzute între 40 și 400 de autoturisme, iar pentru Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) și Direcția Anticorupție câte 10-130 autoturisme 4×2 fiecare.

Vladimir Putin, Rusia
Rusia ar putea restricționa întoarcerea mărcilor occidentale. Renault și McDonald's, printre giganții afectați

Contractul include trei categorii distincte de vehicule:

  • Autoturisme 4×2 hibrid înscripționate: cantitate minimă 400, maximă 2.750 unități

  • Autoturisme 4×2 hibrid neînscripționate: cantitate minimă 250, maximă 1.500 unități

  • Autoturisme 4×4 înscripționate: cantitate minimă 200, maximă 750 unități

Surse de finanțare multiple

Finanțarea acestei achiziții masive provine din mai multe surse: „fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, fonduri aferente cadrului financiar în vigoare la momentul contractării, PNRR și bugetul de stat".

Justificarea necesității

Ministerul Afacerilor Interne argumentează că situația actuală a înzestrării cu mijloace tehnice este „grevată” de o serie de neajunsuri generate de deficitele înregistrate la mai multe categorii de autovehicule.

„Având în vedere faptul că mijloacele de mobilitate terestră aflate în dotare sunt supuse permanent unei intense uzuri fizice și morale, măsurile practicate privind realizarea înzestrării au asigurat parțial necesarul de mijloace al unităților, deficitele înregistrate perpetuându-se de la un an la altul", se arată în documentația de atribuire.

Instituția dorește „încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 24 de luni, pentru achiziționarea de autovehicule care să satisfacă nevoile structurilor din cadrul MAI".

Renault Commercial Roumanie SRL, compania care comercializează pe piața din România mărcile Dacia, Renault și Nissan, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 5,54 miliarde de lei (creștere de 2% față de 2023), dar un profit net de doar 16,01 milioane de lei, în scădere semnificativă cu 78% față de anul precedent, potrivit datelor termene.ro.

Sursa: profit.ro

Dată publicare: 26-08-2025 13:58

