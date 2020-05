Stare de alertă. Operatorii sunt obligați să asigure transportul gratuit al elevilor

Vicepremierul Raluca Turcan a anunţat joi adoptarea unei ordonanţe de urgenţă conform căreia operatorii de transport vor avea obligaţia să asigure transportul gratuit al elevilor, sub sancţiunea încetării contractelor.

"Astăzi, am făcut un pas extrem de important într-o problemă despre care au vorbit guverne la rând, dar pe care niciun guvern nu l-a realizat până la Guvernul Orban. Vorbim despre transportul gratuit pentru elevi. Astăzi, prin ordonanţa de urgenţă, am decis ca operatorii de transport să asigure transportul gratuit al elevilor sub sancţiunea încetării contractelor, fie de delegare a serviciului public de transport, sau chiar a retragerii licenţei de traseu în cazul transportului interjudeţean", a arătat vicepremierul, într-o declaraţie de presă susţinută la finalul şedinţei de guvern.

Potrivit lui Turcan, consiliile judeţene vor avea obligaţia să includă această condiţie în contractele cu operatorii de transport.

"În felul acesta sute de mii de copii care până acum erau văduviţi de un drept fundamental - şi anume de educaţie gratuită de calitate, dar şi de siguranţă a vieţii personale - au primit o mână de ajutor din partea Guvernului Orban. Cum se derulează acest proces? Licenţele au fost prelungite, consiliile judeţene preiau aceste licenţe sau contractele de servicii publice cu operatorii de transport şi au obligaţia să pună această condiţie, ca aceştia să realizeze transportul gratuit", a spus Turcan, potrivit Agerpres.