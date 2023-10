Șeful ASF câștigă 75.000 lei net/lună, angajații instituției sub care falimentează asigurările încasează 16 salarii pe an

Șeful ASF, Nicu Marcu, încasează aproape 75.000 lei net pe lună, iar angajații instituției sub care falimentează periodic toți marii asiguratori din România câștigă 16 salarii pe an, arată documentele eliberate de ASF doar forțată de lege.

Șeful Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Nicu Marcu, a câștigat anul trecut venituri totale de nete de 892.533 lei, ceea ce înseamnă 74.377 de lei net pe lună.

Raportat la un salariu minim net pe economie de 1.524 lei, cât era în 2022, înseamnă că șeful ASF a câștigat într-un an de zile cât un român cu salariul minim net în 48 de ani. Adică într-o viață de om.

Veniturile lui Nicu Marcu și ale șefilor ASF au fost făcute publice de autoritatea sub supraveghere căreia au dat faliment toți marii asiguratori români doar la solicitarea expresă a deputatului Claudiu Năsui și în urma unor hotărâri judecătorești.

Din documentul publicat de fostul ministru al Economiei reiese că veniturile șefului ASF s-au dublat în perioada 2020-2022.

Astfel, dacă în 2020 președintele ASF avea venituri totale nete de 391.563 lei, în 2021 acestea au crescut la 748.324 lei, pentru ca în 2022 să ajungă la 892.533. Este foarte posibil ca veniturile să mai fi crescut în 2023, an marcat de majorări salariale semnificative pentru bugetari.

Șeful ASF, primă de 175.709 lei

Veniturile finale declarate sunt mult mai mari decât salariul în sine, după cum reiese din actul eliberat de ASF doar forțată de instanță.

Astfel, Nicu Marcu avea la finalul anului trecut un salariu net de 716.824 lei, la care s-au adugat însă un beneficiu net de 300 lei pentru plata contribuțiilor la fondurile de pensii și asigurări private, plus o primă de 175.709 lei.

”Iată salariile consiliului pe care și le secretiza ASF.

În total, peste 1,5 milioane de euro doar în 2022 pentru cei 9 care conduc ASF. Fără să punem la socoteală „mărunțișul” din decontarea transportului, chiriei și deplasărilor externe.

„Numărul unu” este probabil domnul președinte Nicu Marcu, a avut venituri lunare de 25.000 euro brut.

Totul din banii dumneavoastră. După un an jumătate de procese am primit și noi cifrele. Dacă tot îi plătiți salariul, n-ar fi rău să aflați și cât este”, a scris deputatul Claudiu Năsui, în dreptul documentului obținut de la ASF.

Potrivit site-ului propriu, ”Autoritatea de Supraveghere Financiară este condusă de un Consiliu format din 9 membri: 5 membri executivi, respectiv, preşedintele, prim-vicepreşedintele şi 3 vicepreşedinţi, precum şi 4 membri neexecutivi. Aceştia au fost numiţi pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 14 noiembrie 2018”.

Președintele ASF este Nicu Marcu, iar celelalte posturi de conducere sunt ocupate de Elena Doina Dascălu, Gabriel Grădinescu, Cristian Roșu, Ștefan Daniel Armeanu, Jozsef Birtalan, Ioan Gheorghe Țara, Aura Gabriela Socol și Ovidiu Răzvan Wlassopol.

Angajații ASF primesc 16 salarii pe an. ”Dumneavoastră câte salarii pe aveți?”

Nu doar câștigurile colosale ale șefilor ASF sunt șocante în cazul autorității cunoscute pentru faptul că angajează aproape exclusiv rude și apropiați ai politicienilor. Potrivit informațiilor publicate de Claudiu Năsui, toți angajații ASF au ajuns să încaseze 16 salarii pe an.

”Ce ascundea ASF de a fost nevoie să-i dau în judecată. Și-au dat două noi salarii pe an. Adică au ajuns de la 14 la 16 salarii pe an. Dumneavoastră câte salarii pe an aveți?”, a spus Năsui.

Autoritatea care își plătește angajații cu 16 salarii pe an și își remunerează șeful cu 75.000 lei net pe lună a dat dovadă de atâta profesionalism și competență, încât patru companii de asigurări au dat faliment în ultimii 8 ani.

Trei dintre acestea erau lider de piață. Pe rând, s-au prăbușit asiguratorii Astra, în 2015, Carpatica în 2016, City Insurance în 2021 și Euroins în 2023.

