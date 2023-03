USR acuză ASF că a fost ”complice” la falimentul Euroins: ”Am depus cerere de revocare a conducerii ASF”

Drulă susține că este vorba despre "o nouă ţeapă pe piaţa de asigurări" la care ASF ar fi fost complice.

"Este o nouă ţeapă pe piaţa de asigurări, o ţeapă la care ASF este complice. Am avut City Insurance, astăzi este Euroins. Să fie limpede: ASF a lăsat Euroins să vândă hârtii A4 pe post de RCA. ASF a fost complice la o gaură care, aflăm din comunicatul lor de astăzi, a fost de 1,75 de miliarde de lei sub cerinţa de capital minim absolută, pe care trebuia să o supravegheze să fie îndeplinită. O spune chiar ASF în comunicatul de astăzi că din 2022 avem o gaură de 1,75 de miliarde de lei şi ei i-au lăsat în continuare pe cei de la Euroins să vândă RCA, evident nişte asigurări care, compania fiind în situaţia în care este, nu mai au nicio acoperire. Prin urmare, am depus astăzi la Parlament cerere de revocare a conducerii ASF, atât a preşedintelui, cât şi a consiliului", a spus Drulă, potrivit Agerpres.

El a subliniat că aşteaptă ca această cerere de revocare să fie votată şi de către liderul PSD, Marcel Ciolacu, şi parlamentarii social democraţi, iar ulterior Parlamentul să numească profesionişti în conducerea ASF.

"Iar luni îl aştept pe domnul Marcel Ciolacu să voteze această revocare şi să numim în sfârşit, după 10 ani, profesionişti în conducerea ASF, un consiliu profesionist, un preşedinte profesionist, pentru că altfel ajungem să plătim miliarde şi miliarde de lei de la buget (...) pentru a acoperi incompetenţa sau chiar complicitatea - aici este treaba procurorilor să vadă ce s-a întâmplat la ASF - cu ţeparii pieţei de asigurări", a adăugat Cătălin Drulă.

Liderul USR a afirmat că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, ar fi ştiut de mai mult timp despre problemele cu care se confruntă Euroins şi a cerut explicaţii din partea acestuia pentru "înţesarea" ASF cu membri de partid sau rude ale acestora.

"Înţeleg că domnul Ciolacu ştia demult situaţia în care este Euroins, de altfel săptămânile trecute a ieşit şi a spus-o. Să dea explicaţii publice de ce PSD şi PNL au înţesat acest consiliu cu oameni de partid, cu rude, soţii şi ce mai sunt acolo, oameni care au lăsat să se întâmple un dezastru în piaţa de asigurări din România şi au ajuns românii să plătească de două, trei ori mai mult pe un RCA pentru o maşină", a adăugat Drulă.

Liderul USR a mai menţionat că estimează că acest nou faliment pe piaţa RCA va duce la scumpirea poliţelor şi a făcut un apel către Ministerul Public "să se mişte mai cu curaj" şi să ancheteze situaţia creată.

Sursa: Agerpres
Dată publicare: 17-03-2023 14:22