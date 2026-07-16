Traficul rutier este blocat, miercuri dimineaţă, pe DN 11, în apropierea localităţii Lemnia, după ce un camion încărcat cu lemne s-a răsturnat în afara carosabilului, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Covasna.
Potrivit sursei citate, la locul accidentului intervine un echipaj medical pentru evaluarea şi acordarea primului ajutor unei persoane care necesită îngrijiri medicale, relatează Agerpres.
Poliţiştii rutieri efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor producerii accidentului
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Sursa:
Agerpres
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trafic blocat,
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