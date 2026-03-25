Cel puțin 61% dintre români spun că se descurcă mai greu față de acum un an, dar într-o proporție cu cea din februarie, după cum arată cel mai nou sondaj IRSOP.

Pe termen scurt, așteptările s-au îmbunătățit totuși ușor: 25% cred că traiul din România va fi mai bun peste un an (față de 19% în februarie), iar 38% se așteaptă ca veniturile lor să crească în următoarele 12 luni (față de 32%). Perspectiva pe termen lung este mai puțin optimistă — cei care cred că traiul va fi mai bun peste 5 ani au scăzut de la 41% la 37%.

Așteptările inflaționiste rămân ridicate: 75% dintre respondenți anticipează că prețurile vor continua să crească. Autorii sondadului avertizează că această teamă se întreține singură: cu cât prețurile cresc mai rapid, cu atât oamenii cer măriri salariale, fără ca productivitatea să crească proporțional.

Totodată, 64% se așteaptă ca leul să se deprecieze, iar 69% anticipează dobânzi mai mari în următorul an.

Piața muncii dă cele mai îngrijorătoare semnale ale lunii. Procentul angajaților care se tem că ar putea pierde locul de muncă a crescut la 29%, față de 25% în februarie. Mai grav, dintre cei cu jobul în pericol, 86% spun că locuri de muncă alternative se găsesc greu în localitatea lor, față de 75% în luna precedentă, un salt de 11 puncte procentuale într-o singură lună.

Intenția de a achiziționa bunuri mai scumpe, locuințe, terenuri, afaceri — rămâne scăzută, semn că secțiuni largi din populație pur și simplu nu își permit aceste achiziții. IRSOP descrie fenomenul ca o „criză de accesibilitate", cauzată în principal de inflația ridicată și fără un final previzibil, care erodează treptat avuția privată.