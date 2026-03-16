În paralel, și Guvernul analizează mai multe scenarii de intervenție. Iar piața dă semnale pozitive, conform economiștilor. Fluxurile alternative de aprovizionare și rezervele strategice ar putea menține prețurile cât de cât stabile.

În căutarea unor soluții care să calmeze piața și să asigure aprovizionarea cu combustibil, președintele Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe șeful companiei OMV, Alfred Stern.

Într-o postare pe platforma X, președintele dă asigurări că va exista o colaborare astfel încât România să poată depăși cu bine această nouă perioadă de presiune asupra prețurilor la energie. Potrivit șefului statului, închiderea Strâmtorii Ormuz creează dificultăți pentru statele importatoare de petrol, iar România își asigură din import aproximativ 80% din țițeiul necesar consumului intern.

Delegația OMV a mers apoi la Palatul Victoria pentru o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan.

Corespondent stirile PRO TV: „La discuțiile de la Guvern, reprezentanții OMV au avertizat că principalul risc este asigurarea aprovizionării, deoarece tensiunile internaționale au creat un deficit de aproximativ 30% din petrolul necesar la nivel mondial. În prezent, Guvernul analizează mai multe scenarii în funcție de evoluția situației. Pentru a evita scumpirile și a tempera inflația, Executivul a prelungit ajutorul pentru transportatori, sub formă de grant, până la sfârșitul anului 2026.”

Aproximativ o treime din carburanții de pe piața din România sunt furnizați de rafinăria Petrobrazi. Reprezentanții OMV ne-au transmis că vânzările vizează în special piața din România, doar în cazul în care există surplus se exportă.

Întâlnirea de la Guvern are loc la scurt timp după ce directorul general al OMV, Alfred Stern, a declarat pentru presa din Austria că în cazul unei penurii șoferii ar trebui să-și reducă deplasările. În Austria, benzinăriile pot să majoreze prețurile la combustibil doar în trei zile ale săptămânii.

La benzinăriile din țara noastră, prețurile pentru motorină și benzină au rămas stabile de vineri: motorina este în jur de 9 lei, iar benzina 8,50 lei.

Plătim mai mult pentru motorină pentru că importăm masiv – cel mai mult din Turcia, Arabia Saudită și India. Cererea rămâne mare și în transport și agricultură, iar pentru moment Petromidia, cea mai mare rafinărie a țării, este în revizie.

Totuși, oficialii din Energie spun că România dispune de peste două milioane de tone de petrol în stocurile de urgență, suficiente pentru aproximativ cinci luni de consum normal.

Ministrul Energiei dă asigurări că, pe lângă rezervele interne, țara importă țiței din mai multe surse, inclusiv Azerbajdjan, Kazahstan și Guyana Franceză.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Avem rute alternative care nu depind de Strâmtoarea Ormuz, așa cum sunt alte state din Uniunea Europeană, și principala mea preocupare este să mă asigur în continuare că acolo unde am contracte de livrare de țiței din zona Mării Caspice totul funcționează.”

În paralel, pe piața petrolului există așteptări ca tensiunile care afectează tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz să se reducă.

Claudiu Cazacu, analist piețe financiare: „Volatilitatea rămâne ridicată, dar piața trage nădejde în ultima vreme de la posibilitatea ca o parte din petrol să circule prin strâmtoare. Ocazional mai apar astfel de transporturi care dau speranță.”

În același timp, Agenția Internațională a Energiei estimează că până la două milioane de barili pe zi ar putea ajunge suplimentar pe piață din rezerve.