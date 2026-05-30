Chiar și acum, pe marginea celei mai înalte șosele din țară încă este zăpadă. Imediat ce a fost redeschisă circulația, au apărut și primii turiști, mai ales că a început vacanța de Rusalii. Printre primii care au străbătut fără restricții traseul dintre Rânca și Obârșia Lotrului a fost un grup de nemți.

Reporter: „Prima dată pe Transalpina?”

Turist străin: „Da, e grozav, ne place!”

Turist străin: „Peisaje minunate, e extraordinar!”

Reporter: „Este o călătorie lungă în România?”

Turist străin: „De vreo 12 zile. De la Timișoara la Transalpina, ne întoarcem la Sibiu și apoi în Germania.”

La cota 2000 erau doar opt grade, iar vântul sufla puternic, însă ținutele unor turiști erau de vară.

Reporter: „S-a deschis?”

Turist român: „Da, acum.”

Reporter: „Nu e cam rece?”

Turist român: „Este, dar suntem obișnuiți.”

Dacă urcați pe Transalpina în aceste zile, drumarii vă sfătuiesc să opriți mașina în spațiile special amenajate.

Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova: „Rugăm să nu se oprească în zonele de versant, pentru că există riscul să mai cadă piatră sau ca zăpada să alunece. Sunt zone de parcare făcute de colegii noștri, se mai poate și lumea deplasa puțin pe jos.”

Pe parcursul nopții, circulația pe Transalpina rămâne închisă, tocmai din cauza acestor pericole. Până la sfârșitul lunii viitoare, accesul este permis între orele 09:00 și 20:00, apoi intervalul orar va fi extins — de la 07:00 la 21:00.

Au acces doar mașinile cu masa maximă autorizată de 3,5 tone. Luna viitoare va fi redeschis și Transfăgărășanul.