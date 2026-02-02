Brent a coborât cu 3,25 dolari (4,7%), la 66,07 dolari pe baril, în timp ce WTI a pierdut 3,27 dolari (5%), ajungând la 61,94 dolari, transmite Reuters, preluat de news.ro. Declarațiile lui Trump, făcute sâmbătă după confirmarea oficialului iranian Ali Larijani că se pregătesc negocieri, vin în contradicție cu amenințările anterioare ale președintelui privind intervenția militară în cazul respingerii unui acord nuclear sau al continuării reprimării protestelor — amenințări care susținuseră cotațiile în ianuarie, notează analistul Phillip Nova, Priyanka Sachdeva.

Aprecierea dolarului, amplificată de nominalizarea lui Kevin Warsh la conducerea Fed, a exercitat presiune suplimentară, împingând mărfurile denominate în dolari mai sus pentru investitorii străini și reducând cererea. Vremea mai blândă prognozată în SUA a tras în jos și contractele futures pe motorină — utilizată pentru încălzire și energie — cu aproape 7%, conform Ritterbusch and Associates.

Analiștii PVM remarcă că tensiunile din Orientul Mijlociu și vortexul polar american propulsaseră WTI cu 14% și Brent cu 16% în ianuarie. Odată ce acești factori se estompează, atenția revine la anticipata acumulare de stocuri globale în 2026.

În acest context, OPEC+ a decis duminică menținerea producției nemodificate în martie, după ce în noiembrie înghețase planurile de creștere pentru ianuarie–martie 2026, pe fondul consumului sezonier redus.

