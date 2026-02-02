Acordul prevede reducerea de la 25% la 18% a taxelor vamale percepute de SUA asupra importurilor din India, a scris Trump într-un mesaj postat pe reţeaua de socializare Truth Social, după o convorbire telefonică cu premierul indian Narendra Modi.



Acesta din urmă a "acceptat să oprească achiziţia de petrol rusesc" şi s-a angajat să cumpere "mai mult petrol din SUA şi, potenţial, din Venezuela", a adăugat preşedintele american, potrivit Agerpres.

Petrolul venezuelean este de aceeași calitate ca și petrolul rusesc – greu, acru și perfect pentru producerea de derivați precum păcură și motorină.

Nu este clar, însă, cât timp va dura această tranziție. Infrastructura petrolieră a Venezuelei este în stare de degradare și necesită aproximativ un deceniu de lucrări și zeci de miliarde de dolari investiți pentru a reveni la producția de peste 3 milioane de barili pe zi pe care o avea înainte ca guvernul socialist al țării să preia controlul în 1999, notează și CNN.

Acesta ar putea fi motivul pentru care reducerea tarifelor aplicate de Trump Indiei a fost mai puțin pronunțată decât reducerea obținută de unele cadre comerciale cu alte țări. Trump a declarat că produsele indiene vor fi supuse imediat unui tarif de 18%, în scădere de la 25%. Nu este clar încă dacă tariful suplimentar de 25% pentru achiziționarea de petrol rusesc va rămâne în vigoare.

India și China se numără printre principalii cumpărători de petrol rusesc, care a fost sancționat de majoritatea țărilor occidentale din cauza războiului președintelui rus Vladimir Putin cu Ucraina.

