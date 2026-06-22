Compania a debutat, luni, pe Piaţa Reglementată a BVB, listarea având loc după derularea unei oferte publice iniţiale în valoare de 149 milioane de lei (28,4 milioane de euro), cu un grad de subscriere de 121%.

Oferta publică derulată de către companie în luna mai a mai adus o noutate: tranşa de 53% alocată investitorilor de retail, la finalul ofertei, este cea mai mare de până acum din rândul ofertelor publice derulate pe Piaţa Reglementată a Bursei, tranşă care a fost suprasubscrisă, informează BVB.

"Astăzi începe un nou capitol pentru Christian Tour. Ceea ce a început ca o companie antreprenorială construită din pasiunea pentru călătorii s-a dezvoltat în principala platformă integrată de turism din România, iar listarea noastră la Bursă de Valori Bucureşti reprezintă punctul de plecare pentru următoarea etapă de creştere. Piaţa turismului din România intră într-o perioadă de creştere semnificativă, profesionalizare şi consolidare, iar prin capitalul atras în cadrul IPO-ului, Christian Tour este foarte bine poziţionată pentru a conduce această transformare. Vom realiza investiţii importante în tehnologie şi digitalizare - inclusiv în instrumente bazate pe inteligenţă artificială, care vor schimba fundamental modul în care românii îşi planifică şi experimentează călătoriile - continuând în acelaşi timp să vizăm achiziţii strategice care ne vor permite să construim cel mai complex ecosistem de turism din această piaţă", a declarat Cristian Pandel, fondator şi CEO Christian Tour.

Christian Tour a atras fonduri în valoare de 121,8 milioane de lei pe care le va folosi pentru fuziuni şi achiziţii, investiţii în tehnologie şi digitalizare, investiţii în capacităţi operaţionale şi optimizarea capitalului de lucru, precum şi pentru consolidarea brandului Christian Tour prin dezvoltarea programelor de fidelizare şi întărirea distribuţiei prin mai multe canale.

"Salutăm debutul Christian Tour la Bursă de Valori Bucureşti. Odată cu această listare, turismul - un domeniu apropiat de viaţă şi de bucuriile cotidiene ale românilor - îşi face loc la cota Bursei, iar harta sectoarelor reprezentate aici devine mai bogată. Fiecare companie antreprenorială care alege piaţa de capital confirmă rolul Bursei de punte între ambiţia de a creşte şi încrederea investitorilor. Diversificarea sectoarelor listate este unul dintre semnele discrete, dar reale, ale maturizării pieţei noastre de capital. Felicitări întregii echipe Christian Tour pentru curajul de a deveni companie publică şi vă doresc mult succes în noua voastră călătorie, de această dată ca societate listată la Bursă", a precizat Remus Vulpescu, Director General Bursă de Valori Bucureşti.

Christian Tour a fost fondată în anul 1997 şi a evoluat, de-a lungul anilor, de la o agenţie de turism antreprenorială la una dintre cele mai importante platforme integrate de turism din ţară. În prezent, compania deţine cea mai extinsă reţea de agenţii de turism din România, cu 63 de unităţi proprii care deservesc peste 365.000 de turişti anual.

Acţiunile companiei se tranzacţionează la BVB sub simbolul bursier TRIP, iar capitalizarea bursieră a companiei la preţul de execuţie al IPO de 1,895 lei /acţiune este de 410 milioane de lei. Free-float-ul companiei este de aproximativ 37,4%.

Acţionarul semnificativ al Christian Tour, cu un procent de 61,95%, este CPM Cambridge Holding S.R.L., societate deţinută integral de Cristian Pandel, fondatorul Christian Tour. Oxford Investment Alliance S.R.L. are 0,69% din acţiuni, fiind deţinută tot de Cristian Pandel.

Investitorii au cumpărat, în total, 80.692.629 acţiuni Christian Tour prin 4.609 ordine de subscriere. La finalul ofertei, pe tranşa investitorilor instituţionali au fost alocate 37.542.629 acţiuni la un preţ de 1,895 RON/acţiune, iar pe tranşa investitorilor de retail au fost alocate 43.150.000 de acţiuni, din care 41.717.041 de acţiuni la preţul de 1,800 lei/acţiune şi 1.432.959 acţiuni la preţul de 1,895 lei/acţiune. Din pachetul de acţiuni existente, 1.400.000 de acţiuni au fost utilizate pentru supra-alocare în scopul stabilizării.