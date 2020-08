Pandemia a lovit în pantofii cu toc. Vânzările au scăzut chiar și cu 70%

Pandemia a lovit un accesoriu important pentru femeile elegante: pantofii cu toc au rămas nevânduți.

Cum evenimentele mondene s-au rărit, iar munca s-a mutat din birou acasă, femeile au optat pentru încălţări comode, cu talpa joasă. Producătorii și comercianții spun că vânzările au scăzut chiar și cu 70% în ultimele luni.

Paraschiva Tecsa este cadru didactic într-o localitate de lângă Alba Iulia. Cum şcolile au fost închise, iar evenimentele mondene s-au anulat, nu şi-a mai cumpărat pantofi eleganţi.

Paraschiva Tecsa: „Anul acesta nu am cumpărat încălţăminte cu toc pentru că nu am avut nevoie, evenimente nu am avut, nunţi nu au fost, petrecerile, tot mai puţine şi atunci nu am avut nevoie. Am făcut ecomomie, s-a simţit”.

Dana avea deschise, înainte de pandemie, patru magazine de încălţăminte doar pentru femei, în Cluj-Napoca, Sibiu şi Bistriţa. A fost nevoită să închidă două şi să concedieze o mare parte dintre angajaţi. Vânzările au scăzut cu 70%.

Dana Urzică, proprietar de magazine: „Banchete nu mai sunt, nunţi, botezuri nu mai sunt. Noi vindeam foarte bine în lunile de vară, pentru banchetele de liceu, de şcoală generală, de facultate. Dacă în perioada similară din anul precedent vindeam, să zic, 250 - 300 de perechi pe lună, acum suntem în situaţia în care vindem 50 - 60”.

Vânzările s-au prăbuşit în martie, lună în care s-a instituit starea de urgenţă. Iar de atunci, femeile sunt mai chibzuite la cumpărături.

Irina Pop, clientă: „Anul trecut, să vă spun, mi-am luat cel puţin patru perechi, anul ăsta, de evenimente... niciuna. Țin mai mult de banii mei”.

Călin oancea, director al unei companii producatore de încălţăminte: „Automat, cetăţenii se gândesc la subzistență: dau banii mai mult pe mâncare şi traiul de zi cu zi, nu mai investesc atât în pantofi”.

Lidia Varga, maistru: „În general, noi am făcut foarte mult export. Încercăm să revenim unde am fost, la acel nivel nu o să putem, dar totuşi la un nivel mai ridicat decât am fost până acum”.

Nu doar vânzările din ţară au fost grav afectate, ci şi exporturile de încălţăminte, care au scăzut în prima jumătate a anului cu 60% faţă de aceeași perioadă a anului trecut, arată cifrele Institutului Naţional de Statistică.