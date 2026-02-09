Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță ”o nouă veste bună pentru România” despre dobânzile la împrumuturile în lei

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, luni, că dobânzile la împrumuturile în lei şi euro au scăzut, ceea ce înseamnă mai puţini bani cheltuiţi pe dobânzi.

”O nouă veste bună pentru România: dobânzile la împrumuturile în lei au scăzut puternic faţă de acum o lună, cu aproximativ 10–40 puncte de bază pentru toate maturităţile, mai ales pe zona medie (3–5 ani). Tendinţa a început în ultimul trimestru din 2025 şi continuă şi la începutul lui 2026”, a transmis, luni, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit sursei citate, este un trend care se doreşte a fi continuat în 2026, respectiv scăderea costurilor de finanţare în lei.

Continuând linia ajustărilor fiscale şi dacă inflaţia scade spre aproximativ 4% până la finalul anului, există şanse ca dobânzile în lei să coboare sub 6% pentru toate maturităţile (cele scurte fiind deja sub acest nivel). Acest lucru va reduce costurile cu dobânzile pentru stat şi va ajuta şi companiile sau autorităţile locale care se împrumută, dobânzile statului fiind un reper pentru restul pieţei”, mai spune ministrul Finanţelor.

Potrivit lui Nazare, în acelaşi timp, dobânzile la finanţările în euro au scăzut, de asemenea: cu 20–29 puncte de bază pe maturităţi medii (3–5 ani) şi până la 45 puncte de bază pe maturităţi lungi (6–25 ani).

Totodată, riscul perceput pentru obligaţiunile României în euro (10 ani) s-a redus puternic din iulie 2025: de la aproximativ 354 puncte de bază la circa 241 puncte de bază (o scădere de aproximativ 112 puncte de bază). Ce înseamnă acest lucru: România se poate împrumuta mai ieftin, ceea ce înseamnă mai puţini bani cheltuiţi pe dobânzi şi mai mulţi bani care pot merge spre investiţii sau alte nevoi ale economiei”, afirmă ministrul Finanțelor.

Nazare apreciază că, în plus, scăderea dobânzilor arată că investitorii au mai multă încredere în România.

De aceea, un obiectiv major rămâne în continuare să reducem costul suplimentar pe care România îl plăteşte la împrumuturi, faţă de alte ţări din regiune cu acelaşi rating, din cauza riscului perceput”, mai afirmă Nazare.

În decembrie 2025, în România, rata anuală a inflaţiei a coborât la 9,69%, de la 9,76% în luna noiembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar mărfurile alimentare cu 7,75%, potrivit datelor publicate de INS.

