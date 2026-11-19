După ce a comis fapta, acesta a sunat la numărul de urgență 112 și le-a spus carabinierilor că și-a sufocat soția. În fața anchetatorilor, a susținut că femeia, care suferea de o formă gravă de fibromialgie, i-ar fi cerut să-i pună capăt suferinței, relatează Fanpage.it.

Mario Corniglia, în vârstă de 63 de ani, și-ar fi ucis soția, Emma Rosa Rey, de 61 de ani, în locuința lor de pe strada Provinciale, din Bossico, o localitate din provincia Bergamo.

Bărbatul ar fi luat un baston și l-ar fi apăsat cu putere în zona gâtului soției sale, până când aceasta nu a mai respirat.

Dinamica tragediei a fost relatată chiar de bărbat carabinierilor. Acesta a sunat la numărul de urgență 112 și a spus: „Veniți, mi-am sufocat soția”.

Militarilor ajunși la fața locului le-ar fi povestit apoi, în lacrimi, că și-a sufocat soția la cererea acesteia, pentru a pune capăt suferințelor ei.

Potrivit informațiilor obținute de Fanpage.it din surse apropiate anchetei, femeia suferea de o formă gravă de fibromialgie, o boală cronică ce afectează sistemul musculo-scheletic și sistemul nervos central și care nu îi mai permitea să ducă o viață liniștită.

Conform declarațiilor bărbatului, soția sa i-ar fi spus: „Omoară-mă, dacă nu o faci tu, o voi face eu”.

Anchetatorii verifică declarațiile bărbatului

Anchetatorii încearcă să verifice declarațiile lui Corniglia și să reconstituie în detaliu circumstanțele în care s-a petrecut tragedia.

De asemenea, aceștia vor analiza împrejurările invocate de bărbat, care par să fie confirmate de primele verificări, potrivit cărora femeia suferea într-adevăr de o boală degenerativă.

Cei doi soți erau originari din regiunea Piemont, dar locuiau de mai mulți ani în localitatea Bossico, din zona Alto Sebino, provincia Bergamo.

Urmează să fie dispusă și efectuarea autopsiei.

În cadrul anchetei vor fi audiați prietenii și cunoscuții cuplului, precum și copiii victimei, proveniți dintr-o relație anterioară, pentru a aduna cât mai multe informații despre cele întâmplate.