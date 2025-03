Nu mai suntem la fel de atractivi. Străinii și-au redus investițiile directe în România la jumătate în ianuarie, față de 2024

Instabilitatea politică și deciziile bruște legate de impozite luate la final de an i-au făcut pe oamenii de afaceri străini să fie extrem de rezervați la început de 2025.

Investițiile lor s-au redus la jumătate în ianuarie, față de aceeași lună din 2024, arată datele Băncii Naționale.

În prima lună din acest an, investitorii străini au adus la noi țară 543 de milioane de euro.

Asta înseamnă mai puțin de jumătate față banii investiți in ianuarie cu un an în urmă. Mergem încă un an înapoi, în ianuarie 2023, și atunci investițiile au fost mai mult decât duble față de începutul lui 2025, arată datele Băncii Naționale.

Iată avem aici ce s-a întâmplat în ultimii cinci ani, marcați de pandemie și război.

Investitorii străini au adus cei mai mulți bani în 2022, adică 10 miliarde de euro. A fost o revenire față de 2020, când investițiile s-au prăbușit.

Dar din 2023 încoace, scăderea este continuă.

Deficitul bugetar uriaș, restanțele mari la atragerea de fonduri europene, incertitudinile politice și fiscale au făcut ca investitorii să privească România cu neîncredere. Trei mari instituții de evaluare financiară - Moody's, Fitch și Standard&Poors ne-au redus perspectiva de țară și acum suntem un pas să ajungem în categoria nerecomandată investițiilor.

Radu Burnete, director executiv Confederația Concordia: ”Economia este sub stres, mai mult decât în anii trecuți, economia europeană încetinește, va încetini și economia noastră din acest motiv, deci nu cred că trebuie să dăm mai multă terapie-șoc companiilor. Multe instituții au datoria să se asigure că de data aceasta procesul electoral se desfășoară fără probleme, ca să dăm acest sentiment investitorilor că nu se întâmplă ceva grav cu democrația în România și doi - avem nevoie de mai multă predictibilitate fiscală.”

Două locomotive importante pentru economie - construcțiile și infrastructura - și-au redus puternic motoarele în 2024, arată o cercetare a Universității Babeș-Bolyai.

Nici industria ori serviciile nu au evoluat cu mult mai bine, creșterea lor fiind cu puțin peste zero.

Laurian Lungu, economist: ”Vedem deja că foarte mulți investitori, cam o treime dintre investitori spun că nu vor mai investi în 2025, deci practic scade numărul celor care decid să meargă înainte cu investițiile.”

Suntem la cel mai scăzut nivel înregistrat din 2020 încoace la intenția de investiții, potrivit unui sondaj realizat de Consiliul Investitorilor Străini.

Totuși, intrarea noastră în Spațiul Schengen i-ar putea încuraja pe unii investitori să producă mai mult la noi, la fel și extinderea rețelei de autostrăzi, spun economiștii.

