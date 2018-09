Companiile germane ezită să investească în România: ”Au nevoie de predictibilitate şi transparenţă”

Facebook.com

Ambasadorul Republicii Federale Germania, Cord Meier-Kodt, a declarat marţi, la Alba Iulia, că există proiecte ale unor investitori din ţara sa cărora nu li s-a dat, deocamdată, drumul, în contextul politic actual.

Întrebat dacă sunt informaţii că ar exista o anumită reticenţă din partea companiilor germane de a investi în prezent în România, dat fiind contextul politic actual, ambasadorul german a declarat că există anumite proiecte economice cărora nu li s-a dat deocamdată drumul.

"E normal ca conducătorii unor mari companii să trăiască în lumea reală şi să ia în considerare toţi factorii de influenţă din zona politicului. Se gândesc la ei şi îi iau în considerare. Dar partea bună a economiei Germaniei este că ea nu merge în locuri străine în care să investească doar pe termen foarte scurt. Nu face asta. Economia germană investeşte pe o perspectivă lungă, are în vedere o perspectivă pe termen lung. Problema principală a economiei Germaniei nu sunt unele sau altele dintre condiţiile cadru prezente la nivelul unei localităţi sau alteia sau a unui amplasament sau altuia - firmele germane sunt suficient de inteligente încât să îşi facă o evaluare bună a argumentelor pro sau contra, însă cel mai important lucru pentru economia germană, asupra căruia insistă foarte mult şi care este decisiv pentru ei, este predictibilitatea. Ei au nevoie de predictibilitate şi transparenţă a structurilor, pentru că ei merg pe termen lung şi au nevoie de acestea două ca să ştie cum să se orienteze. Şi aici nu vă ascund că, sigur, există considerente şi lumea se întreabă, dintr-o altă perspectivă, asupra situaţiei politice actuale", a spus ambasadorul Germaniei în România, conform Agerpres.

Cord Meier-Klodt a menţionat că "există anumite proiecte economice, într-un portofoliu, cărora nu li s-a dat drumul şi asupra cărora lumea încă se întreabă 'oare să pornim cu ele sau nu, să pornim cu ele aici sau în altă parte'."

Diplomatul german a precizat că afirmaţia sa se bazează pe anumite chestionare desfăşurate în mediul de afaceri.

"Tocmai acum avem unele proiecte de investiţii noi şi interesante. Într-adevăr, avem momentan un anumit număr de proiecte şi facem investiţii, dar, dacă am beneficia de mai multă încredere şi siguranţă, dat fiind potenţialul locului, cred că şansa de dezvoltare pe care am avea-o ar fi foarte mare. Cred că 'cerul' ar putea fi limita dacă am avea mai multă încredere şi siguranţă", a conchis Meier-Klodt.

Ambasadorul Germaniei a participat marţi, la Alba Iulia, la o conferinţă dedicată împlinirii unui deceniu de parteneriat între Landul Brandenburg şi Regiunea Centru. Diplomatul a discutat, de asemenea, cu autorităţile judeţene şi locale despre proiectele investiţionale cu capital german din judeţul Alba, posibilitatea extinderii acestora, dar şi despre identificarea unei abordări comune care să determine o mai bună relaţionare cu piaţa muncii.

