"A devenit ceva aproape normal: a apărut un nou şoc (...) al cărui impact nu îl cunoaştem încă", a declarat Alfred Kammer, director al Departamentului pentru Europa la FMI. Acest impact va depinde "de durata conflictului" şi "de cât timp va fi afectată Strâmtoarea Ormuz", a adăugat Kammer.

În acest context, oficialul FMI a susţinut că Uniunea Europeană ar trebui să continue cu aprofundarea pieţei unice pentru a stimula productivitatea şi creşterea economică şi să facă progrese în integrarea pieţei sale energetice.

"Dacă doriţi energie mai ieftină, mai curată, o dependenţă mai mică de importurile de energie şi o vulnerabilitate mai mică la şocurile geoeconomice, trebuie să faceţi progrese, chiar să acceleraţi, în ceea ce priveşte Green Deal (-Pactul Verde european-n.r.)", a explicat Alfred Kammer.

Importanţa gazelor naturale în mixul energetic al vechiului continent rămâne problematică, a subliniat Kammer, subliniind că piaţa energiei electrice este încă indexată cu preţul gazelor. "Dacă preţurile gazelor cresc din cauza conflictului din Strâmtoarea Ormuz (...), acest şoc va afecta Europa, iar întrebarea este cât va dura acest şoc", a explicat oficialul FMI.

De asemenea, Alfred Kammer şi-a exprimat regretul că nivelurile de stocare a gazelor sunt din nou "relativ scăzute", în special pentru a evita costurile mari de asigurare, deoarece Europa, în opinia sa, nu şi-a învăţat lecţia după şocul energetic provocat de războiul din Ucraina.

Europa intenţionează să reducă dependenţa economiei sale de petrol şi gaze, de care depinde în mare măsură sectorul industrial, şi în luna mai 2026 urmează să prezinte un plan pentru a accelera electrificarea.

Şi în Franţa, Guvernul promite un plan în această primăvară pentru dezvoltarea vehiculelor electrice, a pompelor de căldură şi a cuptoarelor electrice în industrie.