Economia românească gâfâie după cum arată cele mai recente date de la INS despre consumul populației. Astfel statisticile oficiale arată o scădere de 7,6% a comerțului cu amănuntul, asta în condițiile în care datele oficiale din februarie arată că România a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce economia a scăzut în ultimele două trimestre din 2025.

Efectul acestei scăderi se vede direct în economie, dar și la nivelul finanțelor publice. Astfel, după cum arată legea bugetului pe 2026, creșterea economică pe care se bazează Guvernul este de 1%. O scădere a cosumului, alături de alți factori ar putea limita potențialul de creștere și, implicit, veniturile strânse de visteria statului.

„Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 7,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-10,7%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-9,8%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,3%)”, arată datele INS.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-8,8%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-3,8%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-1,7%).

Februarie 2026 comparativ cu ianuarie 2026

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna februarie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 0,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-1,2%) şi la vânzările de produse nealimentare (-0,9%).

Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au crescut cu 0,6%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna februarie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 0,2%, datorită creşterilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+1,2%) şi la vânzările de produse nealimentare (+0,1%).

Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 0,4%.

Februarie 2026 comparativ cu februarie 2025

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna februarie 2026, comparativ cu luna februarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-10,3%), vânzările de produse nealimentare (-10,1%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-0,5%).

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna februarie 2026, comparativ cu luna februarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-9,4%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-4,3%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-0,8%).