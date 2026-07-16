Țările de Jos, Suedia, Danemarca și Estonia au înregistrat cele mai mari durate estimate ale vieții profesionale, depășind 41 de ani, în timp ce România s-a situat la polul opus, cu cea mai scăzută durată a vieții profesionale, de doar 32,7 ani. Bărbații lucrează, în medie, 39,5 ani în UE, în timp ce femeile lucrează 35,4 ani, potrivit News.ro.

„Durata preconizată a vieții profesionale în UE a fost, în medie, de 37,5 ani în 2025 - 39,5 ani pentru bărbați și 35,4 ani pentru femei”, anunță joi Eurostat.

Din 2016, durata estimată a vieții profesionale în UE a crescut constant, de la 35,2 ani în 2016 la 35,9 ani în 2019. În 2020, pe fondul crizei sanitare provocate de COVID-19, durata estimată a vieții profesionale a scăzut la 35,6 ani.

Cu toate acestea, acest indicator variază semnificativ între țările UE.

În 7 țări din UE, durata medie preconizată a vieții profesionale este de 40 de ani sau mai mult: Țările de Jos (44,0 ani), Suedia (43,4), Danemarca (42,6), Estonia (41,5), Irlanda (40,7), Germania (40,2) și Finlanda (40,1).

În schimb, cele mai scurte durate ale vieții profesionale au fost înregistrate în România (32,7 ani) și în câteva țări din sudul Europei, inclusiv Italia (33,0 ani), Bulgaria (34,6 ani), Croația (35,1 ani) și Grecia (35,3 ani).

Bărbații au o viață profesională mai lungă decât femeile

În 2025, se estimează că bărbații din UE vor lucra, în medie, 39,5 ani, cele mai lungi durate fiind înregistrate în Țările de Jos (45,9 ani), Suedia și Danemarca (ambele 44,5) și Irlanda (43,4).

Cele mai scurte durate preconizate ale vieții profesionale pentru bărbați sunt în Bulgaria (35,9 ani), România (36,0) și Croația (36,3).

În cazul femeilor, durata medie preconizată a vieții profesionale în UE este de 35,4 ani. Cele mai lungi durate au fost înregistrate în Suedia (42,3 ani), Țările de Jos (41,9) și Estonia (41,8).

Cele mai scurte durate sunt în Italia (28,4 ani), România (29,1) și Grecia (31,8).

„Între 2016 și 2025, durata preconizată a vieții profesionale a crescut în toate țările UE. Patru țări, în special, au înregistrat o creștere semnificativă de 4 ani sau mai mult: Malta (4,9 ani), Ungaria și Irlanda (ambele cu 4,2 ani) și Țările de Jos (4,1 ani). Malta și Ungaria, care în 2016 aveau o durată preconizată a vieții profesionale sub medie, au cunoscut creșteri accentuate care le-au plasat peste media UE în 2025”, arată Eurostat.

Potrivit specialiștilor europeni, principalul motiv al creșterii excepționale a duratei preconizate a vieții profesionale în Malta a fost sporirea semnificativă a acesteia în rândul femeilor (7,8 ani), reprezentând cea mai mare creștere înregistrată în vreo țară din UE.

În schimb, România, Spania, Italia, Germania și Austria au înregistrat o durată preconizată a vieții profesionale relativ stabilă, cu creșteri egale sau mai mici de 2 ani.

„O tendință notabilă în majoritatea țărilor UE a fost faptul că durata vieții profesionale a femeilor a crescut mai mult decât cea a bărbaților, excepțiile fiind Danemarca, România, Suedia și Grecia”, arată Eurostat.

În Malta, Estonia și Ungaria, creșterea a fost, într-adevăr, substanțial mai mare în cazul femeilor decât în cel al bărbaților.

În Slovenia, Cipru, Bulgaria și Belgia, creșterile înregistrate în rândul bărbaților și al femeilor au fost aproximativ egale.