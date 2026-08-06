Germania a fost anul trecut cea mai mare economie în rândul statelor membre UE (4.500 miliarde de euro, sau 23,8% din totalul UE), urmată de Franţa (15,8%) şi Italia (12%).

La polul opus se află Malta (0,1%), Cipru, Estonia şi Letonia (toate cu 0,2%).

PIB-ul României, ca pondere din totalul UE, a fost anul trecut de 2%. Înaintea României se află: Germania (23,8%), Franţa (15,8%), Italia (12%), Spania (9%), Ţările de Jos (6,2%), Polonia (4,9%), Belgia (3,4%), Irlanda şi Suedia (ambele cu 3,2%), Austria (2,7%) şi Danemarca (2,2%).