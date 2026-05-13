Instituţia prezintă, într-un comunicat, noile reguli pentru societăţile pe acţiuni sau societăţile cu răspundere limitată care distribuie dividende, acordă şi restituie împrumuturi către acţionari sau persoane afiliate, introduse prin Legea nr 239/2025.

"Societăţile care au activul net mai mic decât jumătate din capitalul social subscris, conform situaţiilor financiare anuale aprobate, nu au dreptul de a restitui acţionarilor/asociaţilor sau altor persoane afiliate, definite conform reglementărilor contabile, împrumuturile primite de la aceştia, conform art. 67, alin (2^4) din Legea 31/1990, introdus de Legea 239/2025. Încălcarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei. Contravenientul nu beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minimumul amenzii, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, prin derogare de la art. 16, alin. (1) şi art. 28, alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor", se precizează în document.

ANAF subliniază, totodată, că verifică dacă societăţile care au termen legal de depunere al situaţiilor financiare în anul 2026 vor respecta această regulă şi va sancţiona toate restituirile de împrumuturi efectuate după data aprobării acestor situaţii financiare anuale.

Dacă societatea înregistrează şi obligaţii bugetare restante, pe lângă sancţiunea contravenţională, se dispune atragerea răspunderii solidare cu societatea a acţionarului/asociatului căruia i s-au restituit împrumuturi, deşi societatea avea activul net sub limita legală, în limita sumelor care au făcut obiectul împrumutului restituit.

Dacă se constată o pierdere a activului net, respectiv diferenţa dintre totalul activelor şi totalul datoriilor societăţii scade sub jumătate din capitalul social subscris, acesta trebuie reîntregit la valoarea minimă sau redus, înainte de a se face vreo repartizare sau distribuire de profit, conform art. 69 din Legea 31/1990.

Pentru reîntregirea activului net la valoarea minimă, Legea nr. 239/2025 introduce art. 69^1 în Legea nr. 31/1990 care stabileşte că societăţile care, la sfârşitul exerciţiului financiar curent, înregistrează profit pentru exerciţiul financiar de raportare, dar înregistrează pierdere contabilă reportată, pot efectua distribuiri de dividende din profitul exerciţiului financiar curent doar după constituirea rezervelor legale, acoperirea pierderii contabile reportate şi constituirea de rezerve în conformitate cu cerinţele statutare, precizează ANAF.

Societăţile care au o valoare a activului net diminuată la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, conform situaţiilor financiare anuale aprobate, au dreptul să distribuie dividende sau dividende interimare din profitul exerciţiului financiar curent doar după reîntregirea activului net la valoarea minimă prevăzută de lege.

Totodată, noile reguli suspendă dreptul societăţilor care distribuie dividende interimare să acorde împrumuturi acţionarilor/asociaţilor sau altor persoane afiliate, până la regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în cursul anului, respectiv până la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Încălcarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei iar dacă societatea înregistrează şi obligaţii bugetare restante, pe lângă sancţiunea contravenţională, se dispune atragerea răspunderii solidare cu societatea a acţionarului/asociatului care a beneficiat de plata de dividende interimare, fără a fi regularizate, în limita sumelor care au făcut obiectul împrumutului acordat.

A treia regulă este că societatea este obligată să reconstituie activul net până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile. Şi în acest caz, încălcarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei.

"ANAF va începe verificările în acest sens în anul 2027, raportat la situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar care începe la data de 1 ianuarie 2025 sau ulterior acestei date", atenţionează sursa citată.

De asemenea, dacă se constată că activul net al unei societăţi s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris în urma unor pierderi stabilite prin situaţiile financiare anuale, se convoacă AGA extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. Dacă o societate în această situaţie înregistrează datorii faţă de acţionari, rezultate din împrumuturi sau alte finanţări acordate de aceştia, şi încalcă obligaţia de a reconstitui activul net, ea este obligată să majoreze capitalul social prin conversia acestor creanţe, cu respectarea drepturilor celorlalţi acţionari, în termen de 2 ani de la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile.

Nerespectarea acestei obligaţii este contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 300.000 lei.

În comunicat, ANAF prezintă şi un exemplu al unei companii care are activul net mai mic decât 50% din capitalul social subscris iar la datorii se regăseşte şi o creditare din partea asociatului unic.

"Dacă AGA nu hotărăşte dizolvarea societăţii, atunci societatea este obligată să îşi reducă capitalul social cel târziu până la 31 decembrie 2027 sau să îşi majoreze activul net, astfel încât să fie mai mare sau egal decât 50% din capitalul social. În caz contrar, ANAF poate sancţiona cu amendă între 10.000 lei şi 200.000 lei pentru nerespectarea obligaţiei. Mai mult decât atât, dacă după 1 ianuarie 2028 entitatea nu şi-a reconstituit activul net, ea are obligaţia de a-şi majora capitalul social din creditarea existentă până la data de 31 decembrie 2029. Dacă nu îndeplineşte această obligaţie, entitatea poate fi sancţionată cu amendă de la 40.000 lei la 300.000 lei", se arată în documentul transmis de Fisc.