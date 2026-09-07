Specialiștii avertizează că revenirea va fi dificilă din cauza inflației și a măsurilor de reducere a deficitului.

Potrivit datelor provizorii ale INS, economia României a avut un recul de 0,7% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, iar valoarea PIB-ului a depășit 900 de miliarde de lei.

Adrian Codîrlașu, președintele Asociației CFA România: „Probabil va fi extrem de greu de recuperat până la finalul anului această scădere și vom încheia anul cu minus. Iarăși atenție la trimestrul 3, pentru că am avut această criză energetică și practic vom avea un impact negativ atât pe partea de export net pentru că am exportat mai multă energie, cât și pe partea de producție. Urmând ca apoi din trimestrul 4 economia să își revină încet”.

Au fost și sectoare care au crescut în prima jumătate a anului. Investițiile au ajutat economia și au adus 2,4 puncte procentuale în PIB, susținute în special de banii luați prin PNRR.

Construcțiile au avut un avans de 12,3% și au contribuit cu 0,7 puncte procentuale la PIB, în timp ce activitățile de spectacole, cultură și recreere au adus 0,4 puncte procentuale.

În schimb, comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele au scăzut cu 3,9% și au tras PIB-ul în jos cu 0,9 puncte procentuale. Și industria a avut un impact negativ, dar și informațiile și comunicațiile.

„Ne așteptăm la stagnare economică”

O tendință similară se vede și în tranzacțiile imobiliare, pe fondul reducerii vânzărilor de apartamente noi din ultima perioadă. Cel mai mare impact negativ l-a avut însă consumul populației, din cauză că a scăzut puterea de cumpărare. Românii au cheltuit cu 2,5% mai puțin, ceea ce a însemnat minus 1,5 puncte procentuale pentru PIB.

Mihai Roman, profesor macroeconomie, ASE: „Scăderea veniturilor în termeni reali a populației au condus la o scădere a consumului, fiind motorul cel mai important, restul motoarelor nu au contribuit suficient, cheltuielile publice au scăzut, exporturile s-au menținut relativ constante și atunci creșterea investitiilor nu a reușit să compenseze scăderea celoralte 3 componente”.

Adrian Mitroi, economist: „Suntem în reducere de deficit foarte drastică, 1,4 am redus în primul an, acum am redus cu 1,7, la asemenea reducere de deficit, noroc cu fondurile europene, dar dacă rămânem în reducere de deficit nu avem de unde să mai facem, pentru că ne vin pe cap și cheltuielile marginal mult mai mari militare și nu vom avea de unde scădea deficitul decât tăind probabil de la investiții. Măsură care se va vedea din nou în economie. Ne așteptăm la stagnare economică, cuplată cu inflație, stagflație îi spune”.

Și comerțul extern a tras ușor economia în jos. Importurile au crescut cu 1,6%, mai repede decât exporturile, care au avansat cu 1,3%.