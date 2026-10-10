El a declarat, pentru SpotMedia.ro, că instalarea unui guvern este, în acest moment, „urgența mare pentru țară”, iar orice nouă întârziere riscă să amplifice vulnerabilitățile economice ale României.

„Cel mai mare dușman pentru economie acum, pentru leul românesc, este această criză politică. Există crize politice și există țări unde s-au perindat guverne, s-au succedat guverne. Dar România are niște vulnerabilități economice foarte mari și noi depindem de finanțare externă foarte mult. Am avut și o diminuare de fonduri europene, PNRR-ul se termină, deci vom avea o scădere a banilor europeni. Această criză politică este mistuitoare. Și ea trebuie terminată”, spune președintele Consiliului Fiscal.

Dăianu atrage atenția că investitorii străini își reduc deja expunerile pe România, iar presiunea de pe piața valutară este alimentată de lipsa de încredere.

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