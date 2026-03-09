Specialiștii spun că incertitudinile de pe piața petrolului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu ar putea accelera această tendință, în perioada următoare.

În primele două luni din acest an s-au înmatriculat mai puține mașini noi față de aceeași perioadă a anului trecut. Este o scădere de aproape 30%, ceea ce înseamnă cu aproximativ 7.000 mai puține vehicule noi pe șosele. Și mașinile la mâna a doua au scăzut cu 6 procente.

Adrian Sandu, secretar general ACAROM: Obervăm în ianuarie și februarie o apetență mai scăzută a consumatorilor de a achiziționa produse de larg consum cu folosință îndelungată precum vehiculele, ceea ce a dus coroborat la o scădere a pieței vehiculelor noi cu 2 cifre. Dat fiind faptul că și programul Rabla întârzie, nu știm dacă va exista, în ce măsură va exista, sub ce valori va exista, în ce condiții astfel încât posibilii clienți de vehicule noi să își facă un plan și la un moment dat să achiziționeze aceste vehicule.

Pe de altă parte, plățile efectuate prin programul Programul Rabla de anul trecut au stimulat achiziția de vehicule mai puțin poluante.

Creștere spectaculoasă pentru mașinile electrice

Mașinile electrice au înregistrat în februarie o creștere spectaculoasă de 35%. Modelele full-hibrid au urcat cu 19%, iar cele plug-in hibrid cu 16,7 procente. În schimb, autoturismele pe benzină și motorină sunt pe un trend descendent.

Dan Vardie, președintele APIA: Piața evident că e într-o mare scădere, iar februarie nu poartă încă consecințele războiului din Iran. Credem cu tărie că lucrurile acestea se vor accentua pentru simplu motiv că acum, și mă refer la mașinile electrice, apariția războiului din Iran va alimenta nesiguranța pieței petrolului, deja în Europa asistăm la niște creșteri destul de importante al prețului la benzină și respectiv la motorină în timp ce energia electrică nu este afectată atât de mult de război.

Pentru prima dată în ultimii ani, Dacia Spring pierde prima poziție în clasamentul vânzărilor de mașini electrice. Poziția de lider este acum a unui producător american, iar pe doi a urcat modelul unui constructor chinez. Și segmentul autoturismelor plug-in hybrid aduce schimbări în clasament. Noii lideri sunt producători chinezi, care detronează fostul lider tradițional al categoriei, modelul Ford Kuga.