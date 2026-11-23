„Pornim construcţia Hotelului de Gheaţă. Se construieşte şi iarna aceasta, la Bâlea Lac, lângă cabană. Lucrările depind de vreme - revenim cu detalii pe măsură ce prinde formă", au anunţat luni, pe Facebook, reprezentanţii obiectivului turistic.

Reprezentanţii hotelului îi invită pe turişti să viziteze construcţia în perioada sărbătorilor de iarnă, însă nu au anunţat deocamdată o dată exactă pentru finalizarea lucrărilor.

Hotelul de Gheaţă de la Bâlea Lac este una dintre atracţiile turistice de iarnă din ultimii 19 ani, din judeţul Sibiu. Construcţia este realizată sezonier din gheaţă şi zăpadă, în funcţie de condiţiile meteorologice.