Economiștii spun că efectele se văd deja în piață: leul s-a depreciat cu aproximativ 3%, iar statul se împrumută mai scump. În plus, există riscul ca România să fie retrogradată de agențiile de rating, ceea ce ar putea amplifica presiunea asupra economiei.

Un studiu realizat în rândul a peste 2 mii de antreprenori arată că mai bine de jumătate au fost afectați în mare sau foarte mare măsură de contextul economic și politic actual.

Așa că multe firme își amână investițiile.

Ce măsuri cer antreprenorii

Florin Jianu, președinte IMM -URI: Antreprenorii cer măsuri de tip fiscal, o scădere a impozitării pe forța de muncă, dar asta înseamnă un Guvern funcțional. România nu are nevoie de un Guvern de un an de zile , guverne de tranziție.

Totul se întâmplă într-un moment dificil: România trebuie să reducă deficitul bugetar, în timp ce leul se depreciază, iar finanțarea devine tot mai scumpă.

Paul Aparaschivei, Directorul executiv al confederației patronale Concordia: Apelul nostru a fost de a avea un Guvern cât mai repede. E nevoie de un guvern care să continue linia de consolidare fiscală prin o reprioritizare a zonelor care sunt capabile să scadă acest deficit.

Aurel Popescu, Rompan: Creditele pe care statul român le face sau noi le facem pentru crea investiții sunt mult mai scumpe.

Riscul major, avertizează economiștii, este deteriorarea ratingului de țară, ceea ce ar putea amplifica problemele economice.

Christian Năsulea, profesor de economie mondială: Riscul cel mai mare este să fim retrogradați - vreuna dintre variantele lansate de premier să transmite semnale puternice care să ne facă să pierdem ratingul de țară firav pe care îl avem în acest moment - pe buza prăpastiei

O retrogradare a ratingului de țară ar însemna împrumuturi mai scumpe pentru stat ori companii și ar putea afecta ritmul investițiilor.