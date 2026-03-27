Cel puțin așa arată datele INS din ancheta de conjunctură realizată în martie 2026. Excepție la așteptata stabilitate economică o fac însă prețurile, unde majoritatea sectoarelor prevăd creșteri, unele accentuate.

Industria prelucrătoare: +6% sold conjunctural pentru volumul producției, aceasta relativă o stabilitate a forței de muncă (-5%), dar prețurile industriale sunt așteptate să crească semnificativ (+34%).

Construcții: optimism robust privind activitatea (+17% sold conjunctural pentru volumul producției), o stabilitate a angajaților (-1%), însă se preconizează o explozie a prețurilor lucrărilor (+50% sold conjunctural).

Comerț cu amănuntul: stabilitate a cifrei de afaceri (-4%), o relativă stabilitate a salariaților (+2%), dar 53% dintre respondenți estimează majorări de prețuri, față de doar 3% care anticipează scăderi (+50% sold conjunctural).

Servicii: stagnare a cererii (0% sold conjunctural), stabilitate a angajaților (-4%), cu prețurile prestațiilor în creștere (+26%).

Este de menționat însă că datele reflectă percepția managerilor asupra tendințelor, nu ritmul efectiv al indicatorilor statistici. Soldul conjunctural se calculează ca diferență între ponderea celor care anticipează creștere și cea a celor care prevăd scădere.