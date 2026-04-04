De la abonamente uitate, până la risipa de energie sau cumpărături impulsive, aceste scurgeri financiare se adună masiv la final de lună. Vestea bună este că le poți opri fără sacrificii majore. Află cum să descoperi aceste costuri ascunse și ce obiceiuri simple îți pot proteja economiile fără să renunți la confort.

Obiceiurile „banale” care te lasă fără bani pe card

Când te uiți la cheltuielile lunare, e tentant să te concentrezi doar pe sumele mari: chirie, rată, utilități. Sunt vizibile, fixe și par cele mai importante. În realitate, o parte semnificativă din bani se pierde în lucruri mici, de zi cu zi, obiceiuri pe care nici nu le mai observi. Aceste cheltuieli nu par importante luate separat. O cafea, un abonament uitat, câteva cumpărături impulsive. Dar, adunate pe parcursul unei luni, pot face o diferență mai mare decât te-ai aștepta, conform Houseoutlook.com.

Tocmai pentru că sunt mici și repetate, devin invizibile. Intră în rutină și nu mai ridică semne de întrebare. De exemplu, cumpărăturile frecvente „pe fugă”, serviciile pentru care plătești fără să le mai folosești sau consumul inutil de energie sunt costuri care cresc treptat, fără să le simți imediat. Partea bună este că nu trebuie să faci schimbări drastice ca să le reduci. De cele mai multe ori, e suficient să le observi și să ajustezi câteva obiceiuri.

12 cheltuieli ascunse pe care mulți proprietari și chiriași le ignoră

1. Consumul „fantomă” al aparatelor oprite:

Chiar dacă un aparat este oprit, nu înseamnă că nu mai consumă energie. Multe dispozitive rămân în standby și folosesc curent în mod constant. Încărcătoarele lăsate în priză, consolele, televizoarele sau aparatele cu afișaj LED contribuie la acest consum „invizibil”. În timp, poate ajunge la 5-10% din consumul total al locuinței. Soluția: Folosește prelungitoare cu întrerupător sau prize inteligente și oprește complet aparatele când nu le folosești.

2. Frigiderul sau congelatorul „uitat”:

Un al doilea frigider poate părea util, dar dacă este vechi sau folosit rar, consumă energie inutil. Modelele mai vechi sunt, de obicei, mult mai ineficiente, iar dacă rămân pornite fără să fie folosite, devin o sursă constantă de costuri. Dacă nu este necesar, oprește-l. Dacă îl folosești, ia în calcul un model mai eficient.

3. Boilerul setat prea sus:

Boilerul consumă energie de fiecare dată când încălzește apa. Dacă temperatura este setată prea sus, plătești pentru mai mult decât ai nevoie. În plus, crește și riscul de opărire. Setează temperatura în jur de 49°C. Este suficient pentru uzul zilnic și mai eficient din punct de vedere energetic.

4. Izolație slabă și pierderi de aer:

Curenții de aer prin ferestre, uși sau zone slab izolate obligă sistemul de încălzire sau răcire să funcționeze mai mult. Chiar și spațiile mici pot duce la pierderi constante de energie. Verifică garniturile, sigilează zonele problematice și îmbunătățește izolația acolo unde este nevoie.

5. Robineți și toalete care curg:

Scurgerile aparent minore pot duce la un consum mare de apă în timp. Dacă este vorba de apă caldă, costurile cresc și mai mult, pentru că plătești și energia necesară încălzirii. Repară din timp scurgerile și, dacă este posibil, instalează accesorii economice, cum ar fi aeratoare sau sisteme cu debit redus.

6. Folosirea electrocasnicelor pe jumătate goale:

Mașina de spălat sau cea de vase consumă aproape la fel, indiferent dacă sunt pline sau nu. Folosirea lor la jumătate de capacitate înseamnă un consum ineficient de apă și energie. Pornește-le doar când sunt pline și folosește programe economice. Spălarea la temperaturi mai joase poate reduce și consumul de energie.

7. Abonamente pe care nu le mai folosești:

Este foarte ușor să te abonezi la diverse servicii și să uiți de ele. Taxele lunare par mici, dar se adună în timp. De multe ori, plătești pentru platforme sau aplicații pe care nu le-ai mai folosit de luni de zile. Verifică abonamentele la fiecare câteva luni. Anulează ce nu folosești și, dacă este posibil, alege variante de tip familie pentru a împărți costurile.

8. Ineficiențe energetice în bucătărie:

Electrocasnicele consumă mai mult atunci când nu sunt întreținute corespunzător. De exemplu, un frigider cu bobinele acoperite de praf sau o mașină de spălat vase cu filtrele murdare vor funcționa mai greu și vor consuma mai mult. Curăță periodic componentele importante și folosește programele „eco” atunci când sunt disponibile.

9. Funcționarea continuă a sistemului de încălzire sau răcire:

Încălzirea și răcirea pot reprezenta o parte importantă din factura de energie. Dacă sistemul funcționează constant, fără ajustări, consumul crește rapid. Folosește un termostat programabil și adaptează temperatura în funcție de programul tău zilnic.

10. Filtre de aer neîntreținute:

Filtrele murdare îngreunează circulația aerului și forțează sistemul să lucreze mai mult. În timp, asta duce la un consum mai mare și poate afecta funcționarea aparatului. Curăță sau schimbă filtrele la intervale regulate, în funcție de utilizare.

11. Tarife diferite în funcție de oră:

În unele cazuri, energia electrică este mai scumpă în anumite intervale ale zilei. Dacă folosești aparatele în orele de vârf, costurile pot fi mai mari fără să îți dai seama. Informează-te despre tipul de tarif pe care îl ai și mută activitățile consumatoare de energie în afara orelor de vârf.

12. Obiceiuri mici, dar constante:

Lucrurile aparent neimportante, lumini lăsate aprinse, perdele trase în zilele foarte calde sau ventilatoare folosite mai mult decât este necesar, contribuie treptat la creșterea consumului. Ajustează aceste obiceiuri simple. Folosește temporizatoare, senzori de mișcare și limitează consumul inutil acolo unde este posibil.