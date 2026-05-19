Procesul celor doi români a început la Londra, la un an și două luni de când cei doi indivizi l-au așteptat pe jurnalist în apropierea locuinței sale și l-au înjunghiat de mai multe ori în picior. Atacul a fost descris drept un act violent deliberat, atent planificat și menit să provoace vătămări grave.

În cadrul procesului procurorii au spus că cei doi români ar fi acționat „în numele statului și că au fost plătiți”. Teheranul a negat însă orice implicare. Și cei doi români neagă acuzațiile. Un al treilea bărbat suspectat de implicare - și el român - a fost arestat la noi în țară, dar nu participă la proces.

Jurnalistul pe numele său Pouria Zeraati este de origine iraniano-britanică și lucrează la postul Iran International, critic la adresa autorităților de la Teheran. De altfel, presa britanică scrie despre faptul că jurnaliștii de la Iran International erau considerate ținte de regimul iranian care catalogase postul de televiziune drept organizație teroristă.

Procurorii britanici vorbesc și despre faptul că Iranul ar folosi din ce în ce mai des grupări criminale și intermediari ca să intimideze sau să atace opozanții, inclusiv jurnaliști aflați în străinătate.