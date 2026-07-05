În același timp, valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 216,47 milioane de lei (+55,3%), potrivit datelor BVB, consultate de Agerpres.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 694,45 miliarde de lei în perioada 29 iunie - 3 iulie 2026, în creştere de la 658,26 miliarde de lei în săptămâna precedentă. Tranzacţiile cu acţiuni au generat săptămâna aceasta un rulaj de aproape 607,46 milioane de lei, mai mare decât cel înregistrat în săptămâna anterioară, respectiv de 390,99 milioane de lei.

Indicele principal BET a închis săptămâna la 34.099,45 puncte.

Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost vineri, 3 iulie, când s-au consemnat schimburi de 173,71 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost miercuri, 1 iulie, cu tranzacţii de 87,88 milioane de lei.

Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de 144,94 milioane de lei, iar preţul acestora s-a apreciat cu 4,38%, urmate de titlurile MedLife, cu schimburi de 76,17 milioane de lei (+13,16%), şi cele ale Hidroelectrica, cu 63,22 milioane de lei (+17,65%).

Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Cris-Tim Family Holding (+28,52%), Chimcomplex Borzeşti (+22,46%) şi Green Tech International (+20,75%).

La polul opus se află acţiunile Biofarm, cu o scădere de 8,70%, urmate de cele ale Electroaparataj (-8,43%) şi Christian '76 Tour (-6,65%).