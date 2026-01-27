„Conform anticipaţiilor comunităţii CFA din România, intrarea României în zona euro s-a îndepărtat. Ce a cauzat această evoluţie este în special politica fiscală din ultimii ani. Deficitele bugetare ridicate şi persistente cauzează inflaţie ridicată, rate de dobândă ridicate precum şi datorie publică mare. Aceste dezechilibre macroeconomice ne îndepărtează de posibilitatea de aderare la zona euro într-un orizont de timp cel puţin mediu", a declarat preşedintele Asociaţiei CFA România.

Politicile fiscale îndepărtează România de zona euro

Potrivit unui comunicat al asociaţiei, transmis marţi Agerpres, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a scăzut uşor, cu 0,6 puncte, în luna decembrie. Cele două componente ale sale au înregistrat evoluţii divergente.

Astfel, componenta de anticipaţii a crescut cu 4,4 puncte, până la valoarea de 38,6, participanţii anticipând continuarea politicilor de reducere a deficitului bugetar. Însă componenta de condiţii curente a scăzut cu 10,6 puncte, în condiţiile scăderii puternice a consumului în octombrie şi noiembrie.

Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2027) a crescut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă şi a atins nivelul de 6,65%, iar 68% dintre participanţi anticipează reducerea ratei inflaţiei în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea prezentă a acesteia.

Leul este așteptat să se deprecieze

În ceea ce priveşte cursul de schimb euro/leu, aproximativ 96% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Astfel, valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1375 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului euro/leu anticipat este de 5,1894 lei pentru un euro.

Referitor la evoluţia preţurilor proprietăţilor rezidenţiale în oraşe, 59% dintre participanţi, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. De asemenea 64% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supra-evaluate, iar 32% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetar rămâne ridicat

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a înregistrat valoarea medie a anticipaţiilor de 7% din PIB. Anticipaţiile de creştere economică pentru anul 2025 se situează la valoarea medie de 0,8%. Pentru anul 2026 economia este anticipată să crească cu 0,9%.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 61% în următoarele 12 luni.

Aproximativ 91% dintre participanţi anticipează menţinerea, în următoarele 12 luni, a României în categoria de rating recomandată investiţiilor.

Aderarea la euro este amânată cu peste un deceniu

În acest exerciţiu a fost introdusă şi o întrebare referitoare la aderarea României la zona euro. Conform răspunsurilor, orizontul este de peste 13 ani, comparativ cu 11 ani în 2024.

