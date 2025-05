Autoritatea de Supraveghere Financiară, contract de 96,4 milioane de lei pentru proiectul de digitalizare a instituției

”Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în calitate de beneficiar, a semnat, ieri, 26 mai 2025, contractul de finanţare a proiectului de transformare digitală a instituţiei, la sediul Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR), prin Alexandru Petrescu, preşedintele ASF, şi Ana Maria Buşoniu, director general al Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI) din cadrul ADR care a semnat în numele şi pentru Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, anunţă ASF, potrivit News.ro.

Proiectul, intitulat „Digitalizarea Accesului pentru Cetăţeni şi Companii la Investiţii prin Asigurarea unei Pieţe Financiare Sustenabile – D A C C I A PIFS“, depus în cadrul apelului de proiecte aferent Programului Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (PoCIDIF), are o valoare totală de 96.431.985 lei, din care Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 72.275.096,77 lei şi 24.156.888,23 lei contribuţie naţională şi o durată de implementare de trei ani.

Implementarea acestui proiect finanţat din fonduri europene reprezintă un progres important în procesul de modernizare şi eficientizare a funcţiilor ASF legate de reglementare, autorizare, supraveghere şi control, inclusiv a activităţilor de gestionare a petiţiilor, de soluţionare alternativă a litigiilor şi de promovare a educaţiei financiare, fiind menit să redefinească modul în care ASF îşi desfăşoară activitatea şi interacţionează cu piaţa financiară nebancară.

„Semnarea contractului de finanţare marchează un moment important pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară şi pentru direcţia pe care ne-am asumat-o: digitalizarea ca pilon central al transformării instituţionale. Este un proiect strategic, primul finanţat din fonduri europene la nivelul ASF, care va permite dezvoltarea unor soluţii digitale moderne, cu impact direct asupra eficienţei operaţionale, transparenţei şi accesului facil la servicii, atât pentru consumatori, cât şi pentru actorii din sectorul financiar nebancar. Apreciez în mod deosebit contribuţia colegilor din ASF care au lucrat cu profesionalism şi dedicare la pregătirea acestui proiect. Mulţumesc, de asemenea, echipei Autorităţii pentru Digitalizarea României pentru sprijinul tehnic acordat“, a declarat Alexandru Petrescu, preşedintele ASF.

Acest proiect vine în întâmpinarea nevoii de transformare digitală a proceselor interne de lucru în toate funcţiile de business ale ASF şi a noilor provocări în procesul de adoptare a cadrului european de reglementare ce susţine obiectivul de integrare a noilor concepte privind finanţele digitale şi finanţele sustenabile.

„Marcăm astăzi începutul unei etape esenţiale în evoluţia instituţiei noastre – trecerea la o structură digitală modernă şi eficientă care să guverneze toate funcţiile ASF. Acest proiect nu este doar o investiţie în tehnologie, ci este o investiţie în viitorul ASF şi în capacitatea noastră de a răspunde mai rapid, mai clar şi mai transparent atât aşteptărilor consumatorilor, cât şi nevoilor pieţei financiare nebancare. Mă bucur să coordonez implementarea acestui demers, care va conduce la simplificarea proceselor interne, la creşterea calităţii serviciilor publice oferite de ASF şi la întărirea încrederii în activitatea Autorităţii. Mulţumesc colegilor implicaţi în elaborarea proiectului şi partenerilor de la Autoritatea pentru Digitalizarea României“, a declarat Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreşedintele ASF, manager de proiect.

Obiectivul general al acestui proiect este dezvoltare a unui sistem informatic integrat care să ajute ASF să îmbunătăţească şi să extindă serviciile digitale oferite mediului de afaceri, instituţiilor publice şi cetăţenilor.

”Prin digitalizarea şi optimizarea proceselor interne, ASF va putea oferi servicii publice mai eficiente şi mai accesibile. Totodată, proiectul va permite instituţiei să reacţioneze mai rapid la schimbările şi provocările constante din piaţa financiară nebancară, valorificând avantajele tehnologiei moderne”, precizează ASF.

Beneficiile implementării acestui proiect amplu de transformare digitală sunt multiple, vizând în principal îmbunătăţirea, prin tehnologii digitale, a calităţii serviciilor publice oferite către mediul de afaceri şi cetăţeni, eficientizarea fluxurilor operaţionale la nivelul instituţiei şi a reacţiei instituţionale la evoluţiile pieţei, precum şi optimizarea activităţii de supraveghere la nivel de entitate activă pe piaţă, totul în condiţiile unui grad superior de transparenţă a activităţii ASF.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare 2021-2027.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: