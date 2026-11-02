Reprezentanții unui cunoscut site de vânzări online anunță că au pierdut produse de zeci de mii de euro, care se aflau în containerele unei nave care s-a scufundat pe 29 octombrie în apele economice ale Bulgariei. Un nou atac masiv a avut loc și în acest weekend asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, iar alte două drone au ajuns în spațiul nostru aerian.

Românii care și-au comandat cadouri cu tematică de Crăciun de pe un site de profil au aflat astăzi că nu le vor primi. Marfa în valoare de câteva zeci de mii de euro zace pe fundul Mării Negre. Era în containerele de pe nava ConstShip Jet, atacată cu drone.

Ioana Rahău, antreprenor: „Asigurările, bineînțeles că există, nu știm, nu avem informații despre când, cât și dacă se vor recupera sumele, vă dați seama că suntem foarte mulți în situația asta, erau 400 și ceva de containere pe vas. Clienții nu se mai pot bucura de produse, au înțeles situația și că nu depinde de noi. Bineînțeles, colecția de Crăciun de la acest brand nu mai are sens, nu va mai ajunge la noi în acest an.”

A fost alertă și în această noapte, potrivit Ministerului Apărării. Porturile ucrainene de la Dunăre au fost supuse unui atac masiv cu drone rusești.

Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN: „Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 04.11 a fost transmis un mesaj RO-Alert.”

Iar sâmbătă seara, alte două drone au intrat în spațiul nostru aerian, fără să se înregistreze ulterior victime ori pagube materiale. Pe lângă avioanele F16, care au și doborât drone, România se apără acum cu sistemele Black Talon și Merops, împrumutate de la americani. Intervenim și cu scafandrii EOD ai forțelor navale, elicoptere Puma SOCAT și, la nevoie, sistemele antiaeriene Gepard.

Pe lângă acestea, așteptăm și sistemele comandate deja, Skynex și Skyranger.

Capabilitățile antidronă sunt o prioritate pentru România, a anunțat premierul Luca Niculescu, la ceremonia de semnare a unui acord prin care Republica Moldova cumpără alături de noi camioane militare produse în Italia și asamblate la Petrești, în Dâmbovița.

Luca Niculescu, premierul României: „Avansează discuțiile noastre de a lucra împreună la programe antidronă. Sunt tot mai necesare, așa cum ne-au dovedit zilele trecute...”

România a semnat 13 contracte de înzestrare a armatei finanțate prin programul SAFE, din care doar capabilitățile antidronă valorează peste 1 miliard de euro. Primele sisteme fabricate de Germania vor sosi în țară începând cu anul 2028.